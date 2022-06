Járvány

Majomhimlő: Horvátországban is diagnosztizálták az első fertőzöttet

Horvátországban is diagnosztizálták a majomhimlő első fertőzöttjét - közölte a Jutarnji List című horvát napilap pénteken.



A vírust egy férfi szervezetében mutatták ki, aki korábban Olaszországban és Spanyolországban is járt. A laboratóriumi vizsgálatokat csütörtökön végezték el, ezekben mutatták ki a fertőzést.



A páciens állapota jó, enyhe tünetei vannak, és jelenleg karanténban tartják - írta a lap.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint május óta a majomhimlőt 39 országban azonosították, ezek közül csak hét országban honos a vírus. Világszerte több mint 1600 azonosított, valamint 1500 feltételezett esetet regisztráltak.