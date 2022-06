Ukrajnai háború

Zelenszkij csalódott az izraeli kormány támogatásának mértékében

Az ukrán elnök emlékeztetett az Ukrajnában felnőtt izraeliekre, köztük Golda Meir volt miniszterelnökre, Sólem Aléchem íróra, és Jichák Ben-Zvi, egykori államelnökre. 2022.06.23 18:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jeruzsálemi Héber Egyetemen elmondott beszédében az Ukrajna és Izrael közötti szoros történelmi és kulturális kapcsolatokat hangsúlyozta, és kijelentette, hogy országa csalódott az izraeli kormánytól kapott anyagi és diplomáciai támogatás mértéke miatt - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál.



"Sajnos nem kaptuk meg a legtöbb, Izraeltől kért segítséget" - mondta az ukrán elnök csütörtökön, Kijevből történő videós bejelentkezésén a Jeruzsálemi Héber Egyetem diákjainak. "Kérjük, ne feledjék, hogy mennyire szoros kapcsolatban állunk egymással, és milyen magas szinten kellene lennie egymás megértésének" - hangsúlyozta. Emlékeztetett az Ukrajnában felnőtt izraeliekre, köztük Golda Meir volt miniszterelnökre, Sólem Aléchem íróra, és Jichák Ben-Zvi, egykori államelnökre.



"Amikor a kormányok szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, az nem az üzletről szól" - emelte ki. "Ez az értékekről és az általános biztonságról szól, arról, hogy felelősségre kell vonni azt, aki elpusztít egy másik nemzetet. Sajnos, Izrael még nem csatlakozott a szankciók rendszeréhez" - tette hozzá, és értetlenségének adott hangot az izraeli kormány képviselőivel történt félreértések és kommunikációs nehézségek miatt.



"Megértjük, hogy Önök sincsenek egyszerű helyzetben" - fogalmazott Zelenszkij arra utalva, hogy az orosz hadsereg Szíriában, az ország északi határának közelében állomásozik.



Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy hasonló Lengyelország helyzete is, amelyet Oroszország szerinte szintén fenyeget. "Elengedhetetlen logisztikai támogatást nyújtanak nekünk, 2,5 millió embert láttak vendégül" - mondta az ukrán elnök Lengyelország szerepéről, és felidézte, hogy a balti államok is küldtek fegyvereket Kijevnek.



"Az orosz megszállók tömegsírokba temetik az embereket, az utcákon lövöldöznek, embereket kínoznak, kiskorúakat, fiúkat és lányokat erőszakolnak meg" - állította Zelenszkij, és azzal is megvádolta Moszkvát, hogy táborokat hoz létre emberek kínzására.



"Szeretem a hazájukat" - mondta a zsidó vallású elnök, kiemelve az izraeli nép iránti csodálatát és háláját. "Hálás vagyok az Ukrajnának nyújtott őszinte és együttérző támogatásért, hálás vagyok az ukrán zászlókért az utcákon. Látjuk, és nagyon nagyra értékeljük ezt" - mondta Zelenszkij.



"Van egy közös, nagyszerű jövőnk" - közölte. "Még sok éven át egymás szemébe kell néznünk" - emlékeztette hallgatóságát, miközben felszólított a csatlakozásra az Oroszország elleni nemzetközi szankciórendszerhez, és a vízummentesség bevezetésére a háború elől menekülők számára.



Az ukrán elnök márciusban már részt vett videókonferencián Izraelben. Akkor, az izraeli parlament invitálására, a képviselőház politikusaihoz szólt, és arra nógatta Izraelt, hogy "döntsön", és fegyverszállításokkal támogassa Ukrajnát.