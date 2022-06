Ukrajnai háború

Megérkeztek Ukrajnába az első HIMARS típusú amerikai rakétarendszerek

Megérkeztek Ukrajnába az első nagyobb hatótávolságú, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) típusú, precíziós rakétarendszerek - jelentette be Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Twitteren.



Üzenetében a tárcavezető köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és amerikai kollégájának, Lloyd Austinnak a "nagy erejű fegyverekért", és "forró nyarat" ígért az "orosz megszállóknak".



A HIMARS többszörös kilövésű rakétarendszerek szállítását egy 700 millió dolláros segélycsomag részeként jelentette be az Egyesült Államok június elején - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda. A hírportál szerint eredetileg négy rendszert terveztek biztosítani, azonban a Politico című amerikai lap nemrég azt jelentette, hogy a Pentagon kész még további négy rakétarendszer küldésére. Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége - az Ukrajinszka Pravda szerint - közölte, hogy az ukrán hadsereg maga határozhatja meg, hogy hol, milyen célpontok ellen alkalmazza a fegyvert.



A kijevi védelmi minisztérium szerdán jelentette be, hogy befejeződött az ukrán katonák kiképzése ennek a fegyverzetnek a működtetésére.



Közben Olekszandr Jakovlev, a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő Szkadovszk polgármestere csütörtökön azt közölte, hogy az éjjeli légicsapások következtében egy helyi lakos meghalt. A Fekete-tenger partján fekvő kikötővárost még március elején foglalták el az orosz csapatok. Az Ukrajinszka Pravda nem tért ki arra, hogy a mostani légicsapást az orosz vagy az ukrán erők hajtották-e végre.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról adott hírt, hogy az orosz erők három rakétát lőttek ki a javarészt elfoglalt Herszon megye területéről a szomszédos régió székhelyére, Mikolajivra. A rakéták a város ipari és civil infrastruktúráját találták el. Egy ember sérült meg.



Mindeközben a kijevi városvezetés a háború végéig betiltotta a tűzijátékok árusítását és forgalomba hozatalát, valamint a kipufogó-hangtompító nélküli autókkal közlekedést a városban. "Ukrajnában háború dúl, városainkat ágyúzzák, eközben néhány állampolgár tűzijátékot rendez, vagy autóval úgy hajt végig az utcákon, mintha sugárhajtású repülőgépet vezetne. Ezért felelősséget kell vállalni" - hangoztatta Vitalij Klicsko polgármester.