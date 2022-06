Ukrajnai háború

Vitrenko: teljesen leállt az olajfinomítás Ukrajnában

Ukrajna teljes olajfinomító ipara működésképtelenné vált a célzott orosz rakétatámadások miatt - jelentette ki Jurij Vitrenko, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezetője szerdai kijevi sajtótájékoztatóján



A tisztségviselő szavai szerint ezek a célzott támadások a háború első napjaiban már elkezdődtek. "Ukrajnában az olajfinomítás teljesen leállt az agresszor tömeges, ismétlődő támadásai miatt. Nehéz biztosítani az ukrán olajtermékek logisztikáját is, ezért van belőlük hiány a belső piacon" - magyarázta.



Vitrenko megnevezte azokat a feltételeket, amelyek mellett a Naftohaz bekapcsolódik az ukrajnai üzemanyaggal kapcsolatos problémák megoldásába. "Amikor teljes körű irányítást kapunk a benzinkúthálózat fölött is, ha megoldódik a logisztikai probléma, és sikerül erőforrásokat szereznünk egy nemzeti olajtermék-tartalék létrehozásához, akkor a Naftohaz bekapcsolódhat az üzemanyag-piaci problémák megoldásába, és stabilitást, átláthatóságot és tisztességes árakat biztosíthat ezen a piaci területen" - fejtette ki a gázvállalat vezetője.



Olha Sztefanyisina európai integrációért felelős miniszterelnökhelyettes kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette: az ukrán kormányzat azzal számol, hogy az év végéig teljesíti az ország az Európai Bizottságnak az EU-tagjelölti státus megadására vonatkozó ajánlásait.



Az Európai Bizottság június 17-én azzal a feltétellel javasolta a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak a tagjelölti státus megadását Ukrajnának, hogy még további reformokat hajt végre.



"Várakozásaink szerint az év végére mindezen lépések megvalósítása lehetséges lesz. Úgy gondolom, hogy ezek többségét még gyorsabban is meg tudjuk valósítani. Ez bizonyos jogszabályokra és a technikai feladatok végrehajtására vonatkozik" - mondta Sztefanyisina. Emlékeztetett arra, hogy az év végén az Európai Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy Ukrajna mennyire hatékonyan birkózott meg az ajánlások végrehajtásával.



"Ez a mi érdekünk is, mert akkor már a tárgyalások megkezdéséről akarunk beszélni" - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette: Ukrajna "senki kedvéért sem adja fel EU-tagjelölti státusát".



Közben az ukrán vezérkar a harcokról szóló délutáni helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz erők a Donyec-medencében több irányban is fokozták légicsapásaikat az ukrán katonák állásai ellen. Főként Bahmut és Szeverodoneck irányában hajtottak végre légi támadásokat, utóbbi városban változatlanul harcok folynak a teljes ellenőrzésért. A Donyecktől északra fekvő Novobahmutyivka településnél viszont az ukrán erők verték vissza az orosz csapatok támadását, és visszavonulásra kényszerítették őket.



Makszim Marcsenko, a dél-ukrajnai Odesssza megye kormányzója arról számolt be, hogy az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz rakétát a régió fölött.