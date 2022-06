Ukrajnai háború

Ukrán erők bekerítéséről tett bejelentést a luhanszki milícia

Zolotében és Hirszkében mintegy 1300, a tőlük északabbra fekvő Liszicsanszkban pedig 5-7 ezer ukrán és külföldi fegyveres lehet. 2022.06.22 19:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Teljesen bekerítette a Zolotében és Hirszkében lévő ukrán erőket a "Luhanszki Népköztársaságban" a helyi "népi milícia" és az orosz hadsereg - jelentette ki Andrej Marocsko, a milícia alezredese a Rosszija 24 hírcsatornának nyilatkozva.



Marocsko azt is mondta, hogy hamarosan körülzárják a liszicsanszki-szeverodonecki csoportosulást is. Szerda délután Ramzan Kadirov csecsen vezető azt ígérte, hogy "hamarosan" elhangzik majd a bejelentés Liszicsanszk bevételéről és megtisztításáról.



Ivan Filipponyenko, a luhanszki milíca szóvivője a Rosszija 1 televízióban azt mondta, hogy Liszicsanszk teljes körülzárásáról még korai beszélni, de az Zolote, Hirszke és Liszicsanszk közé sikerült éket verni, így több, egymástól elszigetelt ellenállási góc jött létre. Állítása szerint "operatív bekerítésbe" került Luhanszkban katonák kisebb csoportjai kapcsolatba léptek az orosz hadsereggel, hogy a megadásról tárgyaljanak, de, mint mondták, a záró alakulatok nyilvánosan kivégzik azokat, akiket rajtakapnak, hogy fegyverletételre készülnek.



Marocsko azt is állította, hogy a körülzárt települések közelében a szakadár és orosz erők külföldi zsoldosok egy csoportját számolták fel, értékes külföldi eredetű "trófeákat" zsákmányoltak és hasznos hírszerzési információkhoz jutottak. Mint mondta, az ukrán csapatok parancsba kapták, hogy az elesett társaikat tegyék felismerhetetlenné és vegyék el irataikat, hogy megnehezítsék egyebek között az elesett zsoldosok beazonosítását.



Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Moszkvában tanulmányozzák azt az "arrogáns" jegyzéket, amelyet London küldött a "Donyecki Népköztársaságban" halálra ítélt brit zsoldosokkal kapcsolatban. Mint mondta, válasz egyelőre nincs.



Zaharova kifejezte reményét, hogy az Egyesült Államok hamarosan elismeri a délkelet-ukrajnai szakadár köztársaságokat, miután a moszkvai amerikai nagykövetség címe a környék hivatalos átnevezése miatt a Donyecki Népköztársaság terére változott.



Az orosz ellenőrzés alá került Herszon megyében szerdán robbantásos merényletet kíséreltek meg Jurij Turulev, Csornobajivka település katonai és polgári közigazgatásának vezetője ellen. A tisztségviselő a mozgásban lévő gépkocsija közelében felrobbant akna repeszeitől könnyebben megsebesült. Az incidensnek más sérültje nem volt.



Herszon megye hatóságai közölték, hogy a történtek után meg fogják erősíteni a tisztségviselők személyi védelmét.