Közlekedés

Belgium szabályozza az elektromos rollerek használatát

Belgium szabályozást vezet be július elsejétől az elektromos rollerek használatára a balesetek számának csökkentése, valamint a rendezetlenül leparkolt eszközök okozta bosszúság elkerülése érdekében - közölte a The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál szerdán.



A jövő péntektől érvényes szabályok hatálybalépését Georges Gilkinet belga mobilitási miniszter jelentette be szerdán. Tájékoztatása szerint a legtöbb belga város közösségi közlekedésének részét képező elektromos rollereket csak 16 éven felüliek használhatják.



Az eszközök a továbbiakban nem közlekedhetnek a járdán, de a biciklisávokat használhatják. A gyalogosok számára kijelölt zónákban táblák jelzik majd, hogy a rollerek használata megengedett-e. A rollereket egyszerre csak egy ember használhatja, utast szállítani annak életkorától függetlenül is tilos. Az eddig hangtalanul suhanó, ezért nehezen észlelhető rollereknek a jövőben zajt kell majd adniuk.



Az eszközök rendezetlen leparkolása elkerülése érdekében a rollerek számára parkolózónákat jelölnek ki. Ez a szabályozás érvényes lesz a közösségi biciklikre is. A parkolásra kijelölt területen kívül leállított járművek utolsó használói, valamint a fenti szabályok bármelyikét megszegők bírságra számíthatnak.



A hírportál cikkében emlékeztetett, az elektromos rollerek sokaknak bosszúságot okozó, rendetlen leparkolása mellett a szabályok bevezetését az eszközökkel elszenvedett balesetek számának növekedése indokolta. Amíg ugyanis 2019-ben 59 rolleres balesetet regisztráltak, ez a szám 2021-ben 1022-re emelkedett, köztük több halálos kimenetű is volt - közölték.