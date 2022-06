Nagy-Britannia

Poliovírus-maradványokat találtak londoni szennyvízmintákban

Poliovírus jelenlétére utaló örökítőanyagot találtak az elmúlt hetekben londoni szennyvízmintákban - jelentette be szerdán a brit kormány egészségbiztonsági hivatala (UK Health Security Agency, UKHSA).



A gyermekbénulást okozó vírus maradványait kimutatható koncentrációban tartalmazó szennyvízminták száma az UKHSA közleményének megfogalmazása szerint "aggodalomra ad okot".



A hivatal hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a közegészségügyi kockázat a brit lakosság magas általános átoltottsága miatt rendkívüli alacsony.



A szakmai szervezet adatai szerint országos átlagban a britek több mint 90 százaléka megkapta a gyermekbénulás elleni összes előírt oltást, bár Londonban ez az arány 86 százalék.



Az UKHSA felszólította a szülőket, hogy ellenőrizzék: gyermekeik megkapták-e az oltásokat.



A szervezet szerdán országos incidensnek nyilvánította a fejleményt, ez azonban adminisztratív jellegű formalitás, amely a törvényi előírások alapján ahhoz szükséges, hogy a helyi egészségügyi hatóságok szükség esetén közegészségvédelmi intézkedéseket hozhassanak.



Az UKHSA ugyancsak szerdán értesítette az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO) is.



A tájékoztatás szerint a poliovírus-maradványokat tartalmazó mintákat a kelet-londoni Newham kerület négymillió lakost kiszolgáló szennyvízkezelő telepén találták rutinvizsgálatok során.



Az UKHSA szakértői szerint valószínű, hogy a kimutatott vírusnyomok olyasvalakitől erednek, akit nemrégiben élő vírust tartalmazó, szájon át beadható vakcinával oltottak be külföldön.



Nagy-Britanniában 2004 óta nem használnak ilyen jellegű poliooltást, mivel igen ritka esetben az ilyen oltóanyagban lévő vírus átterjedhet másokra. Jóllehet e vírusfajta jóval gyengébb, mint a természetben terjedő eredeti vírustörzs, elvileg okozhat súlyos megbetegedést - áll a brit egészségbiztonsági hivatal szerdai tájékoztatásában.



A szakértők szerint az a tény, hogy ugyanabból a szennyvízkezelőből nyert mintákban az elmúlt hónapokban többször is megtalálták ugyanezt a vírusmaradványt, arra utalhat, hogy az oltásból eredeztethető vírus kis mértékben terjedhetett egymással szoros közelségben élő emberek között.



Az UKHSA hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságon belül sehol nem észleltek gyermekbénulásos megbetegedéseket, és fertőződésre utaló tünetekről sem érkeztek jelentések.



A szakértők kiemelik azt is, hogy a vírus az oltatlanok körében is csak a fertőzöttek alig egy százaléka és egy ezreléke közötti arányban támadja meg az emberi idegrendszert, potenciálisan bénulást okozva.