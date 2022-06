Ukrajnai háború

A Donyecki Népköztársaság tere lett a moszkvai amerikai nagykövetség új címe

A Donyecki Népköztársaság tere 1. lett hivatalosan a moszkvai amerikai nagykövetség címe egy, a Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere által szerdán kiadott rendelet alapján.



Korábban az amerikai diplomáciai címe Bolsaja Gyevjatyinszkaja utca volt. A rendelet értelmében a moszkvai központi közigazgatási körzet Presznyenszkij kerületnek a Bolsaja Gyevjatyinszkaja utcától a Malaja Konyjusovszkaja utcáig, a Konyjusovszkaja utca mentén terjedő, eddig el nem nevezett terület neve a Donyecki Népköztársaság tere lett. A területen lévő korábbi címeket eltörölték.



Az elnevezésről a moszkvai önkormányzat által kiírt online népszavazás szavazás döntött: "a Donyecki Népköztársaság tere" a voksok 44,69 százalékával végzett az élen. Az az elképzelés, hogy a teret "a Donyec-medence védőiről" nevezzék el, 31,54 százalékot kapott, és a véleménynyilvánítók 8,33 százaléka vélekedett úgy, hogy az amerikai diplomáciai misszió címének magában kellene foglalnia a donyecki "népi milíciához" tartozó Szparta zászlóalj elesett parancsnokának, Vlagyimir Zsogának a nevét, akinek Vlagyimir Putyin elnök posztumusz az Oroszország Hőse címet is adományozta.



A fővárosi elöljáróság közölte, hogy teret fognak elnevezni a csak Moszkva által elismert Luhanszki Népköztársaságról is. A helyszínről szintén online szavazás fog dönteni. Sajtóértesülések szerint jó eséllyel a brit és a német nagykövetség között dőlhet el, hogy melyik kapja ezt az új címet.



Az ukrajnai háború kitörése után több európai NATO-tag- és tagjelölt ország városaiban neveztek át utcát, útszakaszt vagy teret közvetlenül a helyi orosz képviseleteknél vagy azok közelében Ukrajna iránti szolidaritásból. A médiában megjelent hírek szerint az orosz nagykövetség környékének "elukránosítására" készül Washington is.