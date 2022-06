Ukrajnai háború

Fehér Ház: megdöbbentő, hogy a két Ukrajnában elfogott amerikai férfit halálbüntetéssel sújthatják

Megdöbbentő, hogy a két Ukrajnában, az orosz erők által elfogott amerikai férfit Moszkva szerint halálbüntetéssel sújthatják - mondta keddi sajtótájékoztatóján John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője.



Kirby Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő egy keddi sajtótájékoztatón elhangzott mondatára reagált. Peszkov ugyanis azt mondta: Oroszország "nem zárhatja ki" a két amerikai férfi kivégzését. "Nem zárhatunk ki semmit, mert ezek bírósági döntések. Nem kommentáljuk őket, és nincs jogunk beavatkozni" - fogalmazott.



Peszkov hétfőn, az NBC amerikai televíziónak adott interjújában "zsoldosoknak" nevezte a férfiakat, akiket szerinte büntetőeljárás alá kell vonni. A szóvivő szerint a két amerikait nem védi a genfi egyezmény.



A 39 éves Alexander Drueke-t és a 27 éves Andy Huynh-t a Donyecki Népköztársaság nevű - csak Oroszország által elismert - szakadár kelet-ukrajnai területen tartják fogva, ahol ebben a hónapban már egy marokkói és két brit férfit halálra ítéltek. Drueke és Huynh az egyesült államokbeli Alabamából származnak, és amerikai katonai veteránok. Sajtóinformációk szerint Harkiv város közelében fogták el őket, miközben az ukránok oldalán harcoltak.



Egy, az elfogásuk után rögzített videófelvételen az őket kihallgató egyik személy arról tájékoztatja Huynh-t, hogy a Donyecki Népköztársaság "törvényei" szerint halálra is ítélhetik őket.



A felvétel szerint a kihallgató megkérdezi: Tud a két brit katonára kiszabott halálos ítéletről, és tisztában van azzal a reális lehetőséggel, hogy ez önnel is megtörténhet? "Tudom, hogy bűncselekményeket követtem el, és hajlandó vagyok elfogadni a büntetésemet" - válaszolta Huynh.



Az Egyesült Államok külügyminisztériuma közleményt adott ki, amelyben felszólította Moszkvát és az oroszok által megszállt ukrán területek hatóságait, hogy tartsák be a nemzetközi jogot. "Felszólítjuk az orosz kormányt, hogy tegyenek eleget nemzetközi kötelezettségeiknek minden egyénnel, beleértve az Ukrajnában harcoló fogságba esettekkel szemben is" - áll a külügyminisztérium közleményében.



Az amerikai külügyi tárca egyik magas rangú tisztviselője kedden újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok "nyomatékosan" ellenzi azt az orosz álláspontot, miszerint az Ukrajnában elfogott amerikai állampolgárokra nem vonatkoznak a genfi egyezmények. A politikus hozzátette, hogy Washington továbbította álláspontját az orosz kormánynak.