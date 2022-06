Konfliktus

A Közel-Keleten a harmadik világháború?

Az orosz erők egy sor hadműveletet hajtottak végre az Egyesült Államok vezette koalíció ellen Szíriában ebben a hónapban, köztük egyet ezen a héten az ország déli részén lévő, stratégiailag fontos bázis ellen – állítják amerikai tisztviselők. Mint ismeretes, szerdán Oroszország légicsapásokat hajtott végre az al-Tanf helyőrségnél, Szíria Jordániával közös délkelet-szíriai határának közelében, ahol az amerikai csapatok a helyi harcosok kiképzésével és tanácsadással kapcsolatos feladatot látnak el, hogy megakadályozzák az Iszlám Állam újbóli megerősödését.



Oroszország egy évekkel ezelőtt létrehozott kommunikációs vonalon keresztül értesítette az Egyesült Államokat arról, hogy a légicsapásokat a szíriai kormányerőket ért egyik támadásért válaszul hajtja végre. Nem sokkal később orosz vadászgépeket, köztük két Szu-35-öst és egy Szu-24-est figyeltek meg, amint áthaladtak az al-Tanf feletti területen, mielőtt csapást mértek a helyőrség egyik harcálláspontjára – mondta egy amerikai katona.



Szintén ezen a héten az oroszok két Szu-34-es vadászgépet küldött egy oda, ahol az Egyesült Államok rajtaütést hajtott végre az Iszlám Állam egyik bombagyárosának elfogására. A vadászgépek visszahúzódtak, miután az Egyesült Államok saját F-16-os vadászgépeivel figyelmeztette az orosz gépeket, hogy hagyják el a területet.



Az elmúlt évek legsúlyosabb amerikai-orosz összecsapására Szíriában 2018 februárjában került sor, amikor a Wagner-csoport, egy Kremlhez közeli kapcsolatokkal rendelkező orosz zsoldos magáncég harcosai előrenyomultak Kelet-Szíriában, és amerikai csapatokra lőttek.



Miután az orosz harcosok figyelmen kívül hagyták az amerikai hadsereg figyelmeztetését, hogy távozzanak, az Egyesült Államok intenzív ellentámadást indított, és megölt több száz orosz zsoldost. Az orosz hadsereg akkoriban azt mondta, hogy semmi köze nem volt az incidenshez.

Lövöldözés a Hormuzi-szorosban

Figyelmeztető lövéseket adott le egy amerikai járőrhajó a Hormuzi-szorosban, miután az iráni Forradalmi Gárda naszádjai körbevették – jelentette be kedden az Egyesült Államok haditengerészete.



A haditengerészet Perzsa(Arab)-öbölben állomásozó ötödik flottája közölte, hogy két járőrhajójuk, a Sirocco és a Choctaw County hétfőn, a szoroson áthaladva észlelte az iráni gárda gyorsnaszádjait, amelyek közül három egy ideig fej fej mellett haladt a Siroccóval, majd irányt változtatott.



A haditengerészt videofelvételt is közzétett az incidensről, melyet „veszélyesnek és feszültnek” nevezett.



Teherán a bejelentést nem kommentálta.



A Hormuzi-szoroson keresztül halad át a világ teljes olajszállításának mintegy 20 százaléka, az Ománi-öböl és az Indiai-óceán irányába. A térségben az utóbbi években több incidens történt az iráni Forradalmi Gárda és különböző felségjelű hajók között, a feszültség veszélyezteti a hajózás biztonságát is.



Irán és a nagyhatalmak között ismét éleződött a diplomáciai feszültség a Bécsben zajló, az iráni atomalku felélesztését célzó tárgyalások megrekedése nyomán. Míg Teherán az összes, a síita államot sújtó nemzetközi szankció feloldását szabja az egyeztetések feltételéül, a Reuters hírügynökség birtokába hétfőn jutott jelentés szerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) arra figyelmeztet, hogy Irán az urándúsítás bővítésére készül, jóllehet ezt a 2015-ös egyezmény nem engedélyezi.