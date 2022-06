Koronavírus-járvány

Romániában több mint húsz százalékkal emelkedett múlt héten a fertőzöttek száma

Romániában több mint húsz százalékkal emelkedett egy hét alatt az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma - derült ki az egészségügyi minisztérium heti összesítéséből, amelyet hétfőn tettek közzé.



Június 13-19. között 2609 esetet jegyeztek fel az előző heti 2112-höz képest, annak ellenére, hogy a kiértékelt tesztek száma több mint hat százalékkal csökkent, így azok "találati" aránya 2,9-ről 3,8 százalékra nőtt.



Az előző hetinél csaknem tíz százalékkal több, 458 koronavírusos beteg szorul most kórházi ellátásra, az intenzív terápiás kezelésben részesülő súlyos betegek száma azonban 51-ről 46-ra csökkent. A koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozott halálesetek száma is múlt héten 12-re csökkent az előző heti 21-hez képest.



Alexandru Rafila egészségügyi miniszter hétfői sajtóértekezletén felhívta a figyelmet arra, hogy a fertőzöttek napi átalga a korábbi 300-ról csaknem 400-ra emelkedett. Rámutatott: Németországban már sokkal nagyobbak, a napi 100 ezret is meghaladják a napi esetszámok, ugyanakkor hozzátette: a jó hír az, hogy nagyon alacsony azok aránya, akik kórházi kezelésre, illetve intenzív terápiára szorulnak.



Rafila szerint a járvány egyes európai országban tapasztalt visszatérése az omikron vírusvariáns új alváltozatainak tulajdonítható, amelyek a beoltottak körében is terjednek, és azokat is megfertőzik, akik már átestek a betegségen. Az oltás ebben az esetben a súlyos szövődmények megelőzése miatt, elsősorban a veszélyeztetett - idős, krónikus betegségekben szenvedő - emberek számára lehet fontos.



A szaktárca vezetője nem helyezett kilátásba hatósági intézkedéseket, hanem az egyéni védekezés fontosságát hangsúlyozta: továbbra is kerülni kell a zsúfolt helyeket, és tanácsos maszkot viselni azokban a zárt terekben, ahol sok ember tartózkodik hosszú ideig összezárva.