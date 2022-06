Légi

A brüsszeli repülőtér sztrájk miatt törölt minden induló járatot

A belga közlekedési dolgozók általános, országos sztrájkjában résztvevő biztonsági személyzet jelentős részének munkabeszüntetése miatt hétfőn nem indul egyetlen repülőgép sem a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtérről - közölte a légikikötő internetes felületén hétfőn.



Minden járatot, köztük a budapesti repülőgépek indítását is törölték. A repültér arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, és már meglévő jegyüket foglalják át egy másik napon induló járatra. Közölték továbbá, a légikikötő csak nagyon korlátozott számban fogad járatokat. A Budapestről induló hétfői járatokat mind törölték.



A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap hétfői száma szerint több közlekedési ágazat dolgozóinak szakszervezete hirdetett sztrájkot hétfőn. A részleges, vagy teljes munkabeszüntetés miatt korlátozott vagy teljesen leállt az országos tömegközlekedés. A szakszervezetek béremelést követelnek és a bérekről szóló 1996-os törvény felülvizsgálatát sürgetik. A munkavállalók képviselői megoldásokat várnak továbbá az energiaárak leszorítására, a minimálbér emelésére és a munkáltatói hozzájárulás növelésére az utazási költségekhez. A szakszervezetek felvonulást is szerveztek hétfőn, amely délelőtt 11 órakor indul a brüsszeli Északi pályaudvarról - közötlék.



A napilap végezetül közölte: a zaventemi repülőtér leállása miatt a főként fapados járatokat fogadó Charleroi reptéren is fennakadások várhatók. A beszámoló szerint a belga nemzeti légitársaság, a Brussels Airlines személyzete háromnapos sztrájkot hirdetett csütörtöktől szombatig. A munkabeszüntetés a légitársaság valamennyi járatát érintheti.