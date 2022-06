Bűnügy

Őrizetbe vették Olaszországban az Oscar-díjas rendezőt, egy nő megerőszakolásával vádolják

Őrizetbe vették Olaszországban Paul Haggis Oscar-díjas kanadai rendezőt, aki ellen vizsgálat indult szexuális bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt - közölte vasárnap az olasz sajtó a helyi ügyészségre hivatkozva.



A 69 éves rendező a déli Puglia tartományban található Ostuniban kedden kezdődő filmfesztiválra érkezett Olaszországba.



A LaPresse olasz hírügynökség és más sajtóorgánumok is lehozták a brindisi ügyészség közleményét, miszerint vizsgálatot indítottak egy fiatal nő bejelentése alapján, aki azt állítja, hogy megerőszakolták.



Antonio Negro és Livia Orlando ügyészek szerint a nő a történeteket követően orvosi segítségre szorult. Úgy tudni, a nőt a többnapi kényszerített szexuális együttlétet követően egy férfi kísérte el vasárnapra virradóra Brindisi repülőterére, ahol "magára hagyták dacára testileg és lelkileg megrendült állapotára".



A brindisi vádhatóság vasárnap zárva tartott, Haggis ügyvédje pedig egyelőre nem reagált az értesülésekre.



Az ügyészség beszámolója szerint a repülőtéri személyzetnek és rendőrségnek feltűnt a nő nyilvánvalóan zavart állapota és "elsősegélyt követően a brindisi rendőrfőkapitányságra vitték, majd onnan kivizsgálásra egy helyi kórházba". Hozzátették, hogy a nő "hivatalos feljelentést tett hivatkozással a körülményekre, amelyek kivizsgálását nyomozók kezdték meg".



A rendőrség közölte: nincs felhatalmazása arra, hogy részleteket tárjon fel az ügyről, illetve arról sem, hogy Haggist a rendőrőrsön, hotelszobájában, vagy esetleg egy másik helyen tartják-e fogva. Egyelőre nem tudni a nő életkorát, sem állampolgárságát, csak annyit, hogy külföldi.



Haggis forgatókönyvíró, filmproducer, valamint filmes és televíziós rendező. Az Oscar-díjat 2006-ban kapta meg a Ütközések című drámája rendezéséért. Ő írta a Millió dolláros bébi és a Casino Royale forgatókönyvét. Haggist egyébként a Harvey Weinstein-botrány során több nő is szexuális zaklatással vádolta meg, bár a rendező ezt tagadta.



Harvey Weinsteint, Hollywood egykori egyik legbefolyásosabb filmmogulját 23 évnyi börtönbüntetésre ítélték 2020-ban, miután számos alkalmazottja és sok színésznő vádolta meg szexuális visszaéléssel, zaklatással, egy színésznő pedig szexuális erőszakkal is.