Ukrajnai háború

Brit katonai hírszerzés: az orosz és az ukrán hadseregben is probléma a harci morál

Továbbra is heves harcokat vív egymással az orosz és az ukrán hadsereg a Donyec-medencében, de valószínűsíthető, hogy a harci morál mindkét oldalon "változó" szintű - áll a brit katonai hírszerzés vasárnap ismertetett friss helyzetértékelésében.



A londoni védelmi minisztérium által közzétett elemzés szerint az ukrán fegyveres erőknél jó eséllyel előfordultak dezertálások az utóbbi hetekben, annak viszont nagyon magas a valószínűsége, hogy az orosz hadsereg moráljával különösen nagy bajok vannak.



A brit katonai hírszerzés értesülései szerint esetenként egész orosz alakulatok tagadják meg parancsok végrehajtását, és az is megtörtént, hogy tisztek és az általuk vezényelt katonák között fegyveres szembenállás alakult ki.



Az orosz hatóságok számára valószínűleg gondot okoz, hogy jogi eszközökkel gyakoroljanak nyomást az ellenálló katonákra, hiszen az ilyen jellegű nyomásgyakorlást éppen az hátráltatja, hogy az Ukrajna elleni invázió hivatalos státusa nem háború, hanem "különleges katonai művelet" - áll a vasárnap ismertetett brit katonai hírszerzési helyzetértékelésben.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a minap személyesen erősítette meg a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva azt a hivatalos moszkvai álláspontot, hogy Oroszország nem inváziót hajtott végre, hanem "különleges hadműveletet" folytat Ukrajnában.



Lavrov szerint Oroszország azért indította ezt a hadműveletet, mert semmiféle egyéb módon nem tudta elmagyarázni a Nyugatnak, hogy Ukrajna "bevonszolása a NATO-ba bűncselekménnyel érne fel".



Az orosz külügyminiszter megismételte azt a vádat is, hogy Ukrajnában nácik tevékenykednek.



A brit katonai hírszerzés vasárnap ismertetett elemzése szerint az orosz fegyveres erők alacsony moráljának fő okai között szerepel, hogy a katonák gyenge minőségű vezetői tevékenységet érzékelnek, mindemellett korlátozottak a lehetőségek a harci alakulatok közötti rotációra, nagyon magasak az orosz fegyveres erők veszteségei, a katonák harctéri stressztől szenvednek, a logisztikai hálózat továbbra is gyenge, és gondok vannak a fizetések folyósításával is.



Ráadásul sok orosz katona még most sincs tisztában a háború céljaival, és ez minden rendfokozatra igaz - fogalmaz a londoni védelmi minisztérium által vasárnap ismertetett katonai hírszerzési összefoglaló.