Épp ünnepelték, mire leesett biciklijéről Joe Biden - videó

Joe Biden amerikai elnök szombaton a Delaware állambeli Rehobothban leesett a kerékpárjáról, miközben megállt, hogy üdvözölje támogatóit. A 79 éves elnök nem szorult orvosi ellátásra - közölte a Fehér Ház.



Az esetről készült videofelvételen látható, amint Biden kis sebességgel átkel egy utcán, majd egyik lábát leteszi az aszfaltra, mintha le akarna szállni a kerékpárjáról. Ehelyett az elnök a földre zuhant, és az oldalára érkezett.

President Joe Biden falls from his bicycle at Rehoboth Beach in Delaware. He stood up quickly and rode away after speaking to the crowd. 📷 @nytimes pic.twitter.com/tdL20V3B68