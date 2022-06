Konfliktus

Tajvan: van olyan rakétánk, amely képes csapást mérni Pekingre

Tajpej olyan nagy hatótávolságú rakétákkal rendelkezik, amelyek képesek elérni a kínai szárazföld szívét - közölte egy magas rangú tisztviselő. 2022.06.18 08:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tajvan képes arra, hogy saját fejlesztésű szuperszonikus rakétákkal csapást mérjen Kína fővárosára - mondta Tajpej törvényhozó testületének vezetője, aki azt is állította, hogy a sziget az ukrán fegyveres erőktől vesz példát a folyamatban lévő orosz támadás közepette.



You Si-kun - a kormányzó Demokratikus Progresszív Párt befolyásos tagja - egy nemrégiben tartott beszédében azt mondta, hogy Tajpej ugyan nem törekszik konfrontációra Kínával, de konfliktus esetén képes erővel válaszolni.



"Tajvan nem kezdeményezné Peking megtámadását... de mielőtt Peking meg akarja támadni Tajvant, előbb figyelembe kell vennie, hogy Tajvan képes támadni" - mondta, hozzátéve, hogy a sziget képes "lecsapni Pekingre" a helyben kifejlesztett szuperszonikus Yung Feng cirkálórakétáival. Tajvan 2018-ban kezdeményezést indított a Yung Feng lőszerek képességeinek javítására, több mint 400 millió dollárt fektetve a rakétába.



A továbbiakban párhuzamot vont a Kínával való esetleges ellenségeskedés és a Kelet-Európában tomboló konfliktus között, hangsúlyozva a "védekező akarat" fontosságát, miközben kijelentette, hogy Tajvan "inspirációt merített az ukrán-orosz háborúból".



"A Kínai Közösség Pártjának át kell kelnie a Tajvani-szoroson, hogy megtámadja Tajvant, ami különbözik Oroszország Ukrajna elleni támadásától" - folytatta. "Ha partra akar szállni, akkor a partraszálláskor fog harcolni. Ha a partraszállás sikeres lesz, Tajvanon mindenkinek ugyanolyan elszántnak kell lennie, hogy meghaljon, mint Ukrajnában. Menjetek ki, és soha ne hagyjátok, hogy Kína elnyelje Tajvant".



Bár a tisztviselő szerint a "Csináld magad!" fontos vezérelv Tajpej és Kijev számára, mind a sziget, mind Ukrajna számos formában kap és kapott támogatást a Biden-kormányzattól.



You megjegyzéseire reagálva a kínai Tajvan-ügyi hivatal képviselője arra figyelmeztetett, hogy bármilyen Tajpejből érkező támadásnak súlyos következményei lennének.



"A You Si Kunhoz hasonló makacs tajvani függetlenségpártiak dühöngése csak az őrjöngő természetüket leplezi le" - mondta Ma Xiaoguang szóvivő, hozzátéve: "Ha tojással mernek kőre ütni, az csak felgyorsítja a vesztüket".