Konfliktus

Egy izraeli megfigyelő léggömb a Gázai övezet fölött lezuhant és a Hamászhoz került

Az izraeli hadsereg egyik megfigyelő léggömbje a Gázai övezet fölött lezuhant, és az övezetet uraló iszlamista Hamász szervezethez került péntek délután - jelentette a helyi média.



A léggömbben található optikai eszközök, köztük a megfigyelő kamera a Hamász katonai szárnyának a kezébe került a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek az értesülése szerint.



Az izraeli hadsereg katonái lőttek a lezuhant szerkezetet összeszedő palesztinok irányába, majd bejelentették, hogy nem kell tartani jelentős információszivárgástól. A palesztinok szerint a támadással az optikai eszközöket próbálták megsemmisíteni, s a lövések nyomán a palesztin oldalon nem voltak áldozatok.



Az incidens a Gázai övezet északi részén, az erezi átkelő közelében, a palesztin sajtó szerint Bét-Hanún városnál történt. A palesztinok arról számoltak be, hogy a léggömböt fegyveres palesztinok lőtték le, de az izraeli források szerint az erős szél okozta műszaki meghibásodást miatt zuhant le.



A szerkezet élőben sugározta a megfigyelt terület történéseit. A rajta elhelyezett kamerák nem titkos eszközök, s az izraeli hadsereg szerint ezért nem várható "jelentős" információk Hamászhoz kerülése.



Az elmúlt évben a gázai határ mentén 65 kilométer hosszú, föld alatti betonfal készült, amely megakadályozza az alagutak fúrását Izrael felé, és a felszínen is új, hat-hét méter magas kerítésrendszert telepítettek.



Meghagyták a régi kerítést is, és ezért az övezetből kilépők a két kerítés közötti területre érkeznek, s ekkor katonák helyett felderítő drónt küldenek személyazonosságuk megállapítására.



Ha fegyveresek hatoltak be, akkor biztonságos, rejtett erődítményekből, harckocsi és egy védett tankelhárító fedezékéből közvetlen közelről géppuskával lőnek rájuk. Ha a közeledők fegyvertelenek, akkor a katonák drónokról vagy távoli és biztonságos őrállásból kilőtt könnygázzal tartják távol őket a második, belső határkerítés vonalától.



A tavaly májusi izraeli hadművelet óta az előző évekhez képest különösen nyugodt időszakot éltek meg az övezetben és környékén. Az új izraeli kormány jelentős, a gázai civilek életét megkönnyítő lépéseket tett az elmúlt hónapokban, például izraeli munkavállalási engedélyt adott több tízezer gázai palesztinnak.