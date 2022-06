Az Európai Bizottság tagjelölti státuszt ajánl Ukrajnának

Az Európai Bizottság mai ülésén arról döntött, hogy javasolni fogja Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszát.



Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentése egy nappal azután történt, hogy az unió legbefolyásosabb vezetői Kijevbe látogattak, hogy támogatásukat fejezzék ki.



"Javasoljuk, hogy Ukrajna kapja meg a tagjelölt státuszt, azzal a kikötéssel, hogy az ország számos, fontos reformot hajt végre a jövőben. Ukrajna egyértelműen elkötelezte magát az európai értékek és normák betartása mellett, és a háború előtt elindult az EU felé vezető úton" - fogalmazott von der Leyen.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓

