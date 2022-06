Ukrajnai háború

Orosz tábornok: fertőzés terjedt a Donyec-medencében az ukrajnai biolaborok működésével párhuzamosan

Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) által finanszírozott ukrajnai biológiai projektek elindulásával párhuzamosan fertőzés terjedt a Donyec-medencében a katonák és a lakosság körében - jelentette ki Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők sugárzás-, vegyi és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka csütörtökön kamerák előtt nyilatkozva.



"Jellemző, hogy 2015 óta - az ukrajnai Pentagon-projektek nagyszabású finanszírozásának kezdete óta - számos fertőző megbetegedést regisztráltak a katonák, valamint a Luhanszki és Donyecki Népköztársaságok lakosai körében" - mondta a tábornok.



Idézte a donyecki szakadár entitás egészségügyi minisztériumának jelentését, amely szerint "2016-ban a tularémia (nyúlpestis) előfordulása 2007-hez képest kilenc és félszeresére nőtt, és a megbetegedések szerkezetében is megkülönböztető jegyeket észleltek, beleértve a katonák számának növekedését a betegek között". Kirillov szerint a NATO vonatkozó iránymutatásaiban (a sugárzási, vegyi, biológiai és nukleáris balesetek értékelésére vonatkozó iránymutatások) a tularémia a kiemelt biológiai anyagok közé tartozik. Ezt a kórokozót, mint mondta, a szövetség svédországi hadgyakorlatán használták, amit 2012-ben hivatalosan is megerősítettek.



Ismét hivatkozott a Merefa városban működő laboratóriumra, amelynek amerikai szakemberei 2019 és 2021 között potenciálisan veszélyes biopreparátumok tesztjeit végezték el a 3. számú Harkivi Regionális Klinikai Pszichiátriai Kórház betegein. A tábornok beszámolója szerint a mentális zavarokkal küzdő pácienseket a koruk, immunrendszerük és nemzetiségük figyelembevételével választották ki a kísérletekhez. A betegek megfigyelésének eredménye a tájékoztatás szerint nem került be a kórház adatbázisába, az intézmény munkatársaival titoktartási nyilatkozatot írattak alá.



Kirillov most, az ukrajnai háború alatt az orosz hadsereg által megszerzett iratokra hivatkozva azt állította, hogy a pácienseken, a vonatkozó nemzetközi szabályozás megsértésével, rendkívül aktív neuromodulátorokat próbáltak ki, amelyek egyebek között visszafordíthatatlan károkat okoztak a központi idegrendszerükben.



Az "ügyész álmának" nevezte a Pentagon június 9-én kiadott nyilatkozatát, amelyben az amerikai védelmi tárca elismerte 46 ukrajnai biolaboratórium finanszírozását, és részleteket hozott nyilvánosságra a posztszovjet térségben végzett tevékenységéről, valamint az abban részt vevő személyekről. Az orosz tábornok rámutatott: a Nunn-Lugar fenyegetéscsökkentési együttműködési program egyik bevallott célja volt, hogy "több ezer, biológiai fegyverekre szakosodott volt szovjet tudóst" vonjanak bele. Kirillov a kétségét fogalmazta meg azzal az állítással kapcsolatban, hogy ezt annak kizárása érdekében tették, hogy a szakemberek terroristacsoportokkal lépjenek együttműködésbe.

A tábornok szerint az amerikai magyarázat nem adott választ egy sor kérdésre. Ezek között szerepelt, hogy vajon miért a Pentagon rendelte meg a kutatásokat, és azok tárgya miért nem kapcsolódott az ukrán egészségügy aktuális kérdéseihez. Elmaradt a felelet arra is, hogy miért vettek részt amerikai katonák az ukrajnai biológiai kutatásokban, és azok miért folytak titkosított körülmények között, az ukrán szakemberek korlátozott hozzáférése mellett.



Kirillov rámutatott, hogy nem érkezett felvilágosítás azzal kapcsolatban sem, hogy milyen céllal exportálták Ukrajna területéről a patogén mikroorganizmusok törzseit - biológiai fegyverek potenciális összetevőit - és ukrán állampolgárok biológiai anyagait. Az orosz szakértő szerint nem világos, hogy miért hallgatta el az Egyesült Államok és Ukrajna a katonai-biológiai területen folyó együttműködését a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény (BTWC) nemzetközi jelentéstételében.



A táborok értetlenségének adott hangot amerikai tisztviselők, köztük Victoria Nuland amerikai külügyi államtitkár arra vonatkozó aggályaival kapcsolatban, hogy az ukrajnai biolaborok kutatási eredményei és a bennük őrzött anyagok orosz szakemberek kezébe kerülhetnek.