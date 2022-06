Járvány

Bélbetegséget okozó járvány tört ki Észak-Koreában

Bélbetegséget okozó járvány tört ki Észak-Koreában, a fertőzöttek száma azonban nem ismert - közölte az AP amerikai hírügynökség az észak-koreai állami hírügynökség jelentése alapján csütörtökön.



A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) beszámolója szerint az ország délnyugati részén fekvő Hedzsu városban "akut bélfertőzéses járvány" tört ki. A hírügynökség arról nem adott hírt, hogy a körülbelül 300 ezer lelket számláló településen hányan fertőződtek meg.



A betegséget nem nevezték meg konkrétan, az AP szerint a "bélfertőzés" tífuszra, vérhasra vagy kolerára utalhat. Az ezeket a betegségeket terjesztő kórokozók javarészt fertőzött víz vagy étel elfogyasztásával, esetleg fertőzött ember ürülékével történő érintkezés során terjednek.



Az amerikai hírügynökség hozzátette, hogy Észak-Koreában nem ritkák az ilyen betegségek, az országban ugyanis nemcsak a vízkezelő létesítményekből van hiány, de a belföldi egészségügyi rendszer is nehézségekkel küzd.



A KCNA közölte, hogy Kim Dzsong Un, az ország vezetője, a "családi tartalékokból" gyógyszereket adományozott a betegséggel küzdőknek.



Észak-Korea a múlt hónapban jelentette be, hogy azonosították az első koronavírus-fertőzöttet az országban. A KCNA csak lázként utal a megbetegedésre, az országnak ugyanis nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű koronavírus-teszt.



Phenjannak nemcsak az ENSZ, de az Egyesült Államok, Dél-Korea és Kína is külön felajánlotta segítségét a vakcinabeszerzéshez, az ajánlatokra azonban nem érkezett válasz.