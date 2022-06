Diplomácia

Az Európai Tanács elnöke a csatlakozási tárgyalások elkezdését szorgalmazta Észak-Macedóniával és Albániával

Az európai uniós csatlakozási tárgyalások mihamarabbi megkezdését szorgalmazta Észak-Macedóniával és Albániával Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön Ohridban.



A Sztevo Pendarovszki észak-macedón elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, a folyamat felgyorsítása a legfontosabb feladat most, a csatlakozási tárgyalások megkezdése fontos üzenet lenne az érintett országok, de az egész térség számára is.



Az EU tagállamai 2020 márciusában határoztak úgy, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával, azonban eddig erre nem került sor, egyebek mellett azért, mert Észak-Macedóniának lezáratlan vitás kérdései vannak az EU-tag Bulgáriával, amely akadályozza az ország integrációját. Charles Michel újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, nem tudja, hogy az Európai Tanács június 23-24-re tervezett ülésén lesz-e ebben a kérdésben előrelépés.



Sztevo Pendarovszki észak-macedón köztársasági elnök szerint országa európai integrációjának elhúzódása aláássa az Európai Unió szavahihetőségét, veszélybe sodorja a bővítéspolitikát, és veszélyes precedenst teremt. Mint mondta, a hosszú várakozás ellenére az Európai Unió továbbra is országa legfontosabb partnere marad, és Szkopje teljes mértékben összehangolja kül- és biztonságpolitikáját Brüsszelével, és csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz is. Hozzátette: az ilyen veszélyes és bizonytalan időkben, amikor háború dúl Ukrajnában, felértékelődik az uniós bővítés jelentősége.