USA

Halálbüntetéssel is sújtható gyűlölet-bűncselekmény miatt emeltek vádat a buffalói lövöldöző ellen

Halálbüntetéssel is sújtható, szövetségi szintű gyűlölet-bűncselekmény miatt emelt vádat szerdán a washingtoni igazságügyi minisztérium Payton Gendron buffalói lövöldöző ellen - jelentette a Fox News amerikai hírtelevízió szerdán.



A jobboldali-konzervatív televíziós csatorna online hírportáljának cikke szerint a tárca 26 vádpontban felsorolt gyűlölet-bűncselekmény, vagy lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt nyújtott be vádemelési javaslatot a 10 halálos áldozattal járó tömeges lövöldözést elkövető, 18 éves Gendron ellen New York állam nyugati kerületi bíróságán.



A vádemelési javaslat szerint "Gendron indítéka a tömeges lövöldözésben az volt, hogy megakadályozza: afroamerikaiak vegyék át a fehér amerikaiak helyét, ezzel megsemmisítve a fehér emberi fajt, és hogy tettével másokat is hasonló fegyveres támadásokra sarkalljon".



Az amerikai igazságügyi minisztérium vádemelési javaslata az elkövetőt 10 ember ellen elkövetett, emberöléssel végződő gyűlölet-bűncselekménnyel, 3 ember ellen elkövetett, emberölési kísérlettel és testi sérüléssel végződő gyűlölet-bűncselekménnyel, 10 ember ellen elkövetett, fegyveres gyilkossággal, és 3 ember ellen elkövetett, fegyveres gyilkossági kísérlettel vádolja.



A vádemelési javaslatban összesített bűncselekmények alapján a bíróság halálbüntetést is kiszabhat a vádlottal szemben.



Merrick Garland igazságügyi miniszter szerdán New York állam második legnagyobb városába, Buffalóba utazott, hogy a május 14-én a település Thomas Jefferson sugárútján álló, Tops Friendly Market (A legbarátságosabb piac) elnevezésű bevásárlóközpontnál végrehajtott lövöldözés áldozatainak és túlélőinek családtagjaival találkozzék.