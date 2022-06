Ukrajnai háború

Zelenszkij: Oroszország nem kíván megállni Ukrajna határainál

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnának mihamarabb meg kell kapnia az EU-tagjelölti státuszt, hogy az oroszok megértsék: az európai értékek ellen harcolnak. 2022.06.15 13:33 MTI

Oroszország Ukrajna elleni támadása csak az első lépés, amelyre az orosz vezetésnek szüksége van ahhoz, hogy megnyissa az utat további országok leigázásához - vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a cseh parlament két házához intézet videoüzenetében.



"Oroszország nem fog megállni Ukrajna határán, hanem tovább akar menni és le kívánja igázni a többi európai nemzetet is" - jelentette ki az ukrán államfő, akinek mintegy tízperces beszédét képernyőkön nézték végig a cseh képviselők, szenátorok, valamint a kormány tagjai.



"Ukrajnában Európa jövőjéért folyik a harc" - hívta fel a figyelmet Volodimir Zelenszkij, aki köszönetet mondott Csehországnak, hogy fegyvereket szállít országának és befogadott több százezer ukrán menekültet.



"Veletek vagyunk, legyetek velünk!" - idézte fel többször is az ukrán elnök az 1968-as csehszlovák reformmozgalom egyik nagy hatású jelszavát, amellyel akkoriban Csehszlovákia lakossága üzent a szovjet vezetéssel tárgyaló vezetőinek.



Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnának mihamarabb meg kell kapnia az EU-tagjelölti státuszt, hogy az oroszok megértsék: az európai értékek ellen harcolnak. Az ukrán államfő hangsúlyozta: számít Csehország segítségére, amely az idei második félévben betölti az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét.



A cseh elnökség egyik fontos kihívása - mutatott rá Zelenszkij - hogy megállapodás szülessen az Oroszország elleni 7. szankciós csomagról, és napirendre kerüljön Ukrajna újjáépítése. Csehország ebbe azzal is bekapcsolódhatna, hogy például védnökséget vállalna valamelyik ukrajnai régió újjáépítése felett - jegyezte meg.