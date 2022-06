Energia

Ursula von der Leyen: Izrael segít majd megszabadulni az orosz energiafüggőségtől

Izraeli látogatásán azt vizsgálja, miként lehetne fokozni az Izraellel folytatott energiaügyi együttműködést az orosz függés csökkentése érdekében. 2022.06.15 07:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Izraelben tárgyaló Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Izrael segít majd megszabadulni az orosz energiafüggőségtől - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja kedden.



"A Kreml arra használta függőségünket az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, hogy megzsaroljon minket" - állította von der Leyen, amikor átvette a Ben-Gurion Egyetem díszdoktori címét Beer Sheván, kedden.



"Oroszország a háború kezdete óta szándékosan leállította gázszállítását Lengyelországnak, Bulgáriának és Finnországnak, valamint a holland és dán vállalatoknak, megtorlásul Ukrajnának nyújtott támogatásunkért" - jelentette ki.



Von der Leyen elmondta, hogy izraeli látogatásán azt vizsgálja, miként lehetne fokozni az Izraellel folytatott energiaügyi együttműködést az orosz függés csökkentése érdekében.



Az Európai Bizottság elnöke kifejtette, hogy kétféleképpen tervezi a kooperációt Izraellel. Egyrészt az EuroAsia Interconnector, a világ leghosszabb és legmélyebb víz alatti elektromos tápkábelének lefektetésével, amely Cipruson és Görögországon keresztül köti majd össze Izraelt az EU elektromos hálózatával, másrészt az EastMed gázvezetékkel, a világ leghosszabb, szintén Izraeltől Ciprusig és Görögországig tartó gázvezetékével. Eddig egyik vezeték építése sem kezdődött meg, noha az EuroAsia Interconnector már rendelkezik uniós támogatással.



Az izraeli földgáz Európába jutása azonban számos kihívást rejt, és hosszú távú infrastrukturális beruházásokra lenne szükség hozzá. Mivel nincs csővezeték, amely összekötné a tengeri gázmezőket Európával, az egyik lehetőség egyelőre az lenne, hogy a földgázt Egyiptomba szállítsák, ahol cseppfolyósítanák, hogy hajóval exportálhassák Európába. Másik lehetséges forgatókönyv a Törökországba tartó vezeték megépítése lehetne, s a harmadik opció az EastMed-projekt. A szakértők azonban aggodalmukat fejezték ki ennek az utóbbi vezetéknek a magas költségei és életképességének kérdőjelei miatt.



"Izrael és Európa természetes partnerek a demokratikus értékeik és a közös múltjuk miatt" - emelte ki Ursula von der Leyen a Ben-Gurion Egyetemen mondott beszédében a The Times of Israel című hírportál tudósítása szerint.



"Európa és Izrael barátok és szövetségesek, mert Európa története a zsidó nép története" - tette hozzá. "A legerősebb kötelék, amelyen osztozunk, a demokráciába és a demokratikus értékekbe vetett hitünk" - hangsúlyozta, s méltatta Izrael első miniszterelnöke, David Ben-Gurion örökségét és jövőképét. Elmesélte, hogy fiatal lányként Golda Meir, Izrael 1969 és 1974 közötti miniszterelnöke is hatással volt rá.



Von der Leyen az ukrajnai orosz inváziót a demokrácia elleni támadásként ábrázolta, és dicsérte Izrael humanitárius segítségét Ukrajnának.

Ezen a héten szintén Jeruzsálemben tartózkodik Mario Draghi olasz miniszterelnök, s ő is energiaügyekről tárgyalt Naftali Bennett miniszterelnökkel. "Európának gyorsan szüksége van energiára, Izraelnek pedig van földgáza a tengeri földgáz-lelőhelyein" - mondta Bennett. "Ez jó hír Izrael, Olaszország és Európa számára" - tette hozzá.



Izrael decemberben bejelentette, hogy nem folytat új gázkutatást 2022-ben a megújuló energia fejlesztése jegyében, Karine Elharrar energiaügyi miniszter azonban azóta elállt e politikától.



Jeruzsálem idén irányt váltott és növelt gázkitermelését, és segíthet kielégíteni az uniós keresletet, ha képes lesz gázt szállítani a tenger alatti földgázmezőiről, ahol közel 1000 milliárd köbméterre becsülik a tartalékokat.