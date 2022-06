Ukrajnai háború

Légiriadót rendeltek el Ukrajna csaknem teljes területén, beleértve Kárpátalját is

Légiriadót rendeltek el kedden Kárpátalját is beleértve, Ukrajna egész területén, az orosz kézben lévő Herszon megye és a Krím-félsziget kivételével - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Kedd kora délutánra az orosz rakétacsapások veszélye kiterjedt a nyugat-ukrajnai régiókra is, köztük Kárpátaljára, Ternopil, Lviv és Csernyivci megyékre is. Kijevben és több régióban azonban még délután két óra előtt lefújták a riadót. Szerhij Nadal, Ternopil város polgármestere a Telegram üzenetküldő alkalmazáson ugyanakkor arról számolt be, hogy robbanások voltak a megyében. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere pedig azt írta a Facebookon, hogy a megyeszékhelyen ugyan csend van, de a régióban voltak robbanások. Makszim Kozickij, Lviv megyei kormányzó arról tájékoztatott, hogy Zolocsiv fölött az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz rakétát, amely ezután téglagyárra zuhant. Az eddigi információk szerint négyen sérültek meg, köztük egy gyermek.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról adott hírt, hogy Odessza megyére ismét rakétacsapást mértek az orosz erők. A Krím partmenti térségéből két, Oniksz típusú rakétát indítottak, de az ukrán légvédelem a Fekete-tenger felett megsemmisítette őket.



Szerhij Hamalij, a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megye katonai adminisztrációjának vezetője szintén azt közölte, hogy a régiója fölött a légvédelem orosz rakétát lőtt le. A roncsok, szavai szerint, mezőre zuhantak, így épületekben nem keletkeztek károk, sérültekről sem érkezett hír.



A déli parancsnokság arról is beszámolt, hogy az orosz erők Mi-8-as helikopterekkel két támadást hajtottak végre az ukrán katonák állásai ellen Mikolajiv és Herszon megyékben, az előbbi régióban lévő Sznyihurivka településnél pedig légiharc volt. A jelentés szerint az oroszok Szu-35-ös vadászgépről levegő-levegő rakétát lőttek ki ukrán Mi-8-asokra, de a helikoptereknek sikerült kitérniük, az orosz gép pedig visszavonult.

Valentin Reznyicsenko, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye katonai adminisztrációjának vezetője arról adott hírt a Telegramon, hogy az oroszok az éjjel Uragan típusú rakéta-sorozatvetővel lőtték a régiót. A kormányzói hivatal értesülései szerint személyi sérülés nem történt, de több lakóház megrongálódott.



Az ukrán vezérkar keddi helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy Donyeck megyében az orosz csapatok jelenleg elsősorban a Szlovjanszk elleni támadás feltételeit igyekeznek megteremteni, és a stratégiai fontosságú várostól északra fekvő Bohorodicsne települést próbálják ellenőrzésük alá vonni.



Közben az ukrán szóhasználatban "ideiglenesen elfoglalt" területeknek nevezett vidékek reintegrációjáért felelős ukrán minisztérium közölte, hogy Zaporizzsja megyében ismét holttesteket cseréltek ki az orosz féllel, amelynek következtében a mariupoli Azovsztal üzemben elesett további 64 ukrán katona maradványait kapták vissza. "Folytatódik az elesett ukrán katonák holttesteinek visszaszállítását célzó folyamat, amely a genfi egyezmény normái szerint zajlik" - fűzte hozzá közleményében a tárca.



Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy a mostanit megelőzően két holttestcsere zajlott le a felek között, s ennek során Ukrajna 220 katona maradványait kapta vissza. Kijevben megkezdték a halottak azonosítását.