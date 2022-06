Pandémia

Szakértő: A majomhimlő vírusa a levegőben is terjedhet

A majomhimlő vírusa a levegőben is terjedhet, de csak akkor, ha közben "szoros, tartós szemtől-szembe érintkezést" tartanak fenn - mondta az amerikai járványügyi és megelőzési központ (CDC) igazgatója pénteken újságíróknak.



Mivel a betegség túlnyomórészt meleg férfiak körében terjed, a СDС igazgatója, Rochelle Walensky, figyelmeztette az orvosokat, hogy ne tévesszék össze a betegséget a gyakoribb szexuális úton terjedő betegségekkel.



A majomhimlő az emberi himlőhöz hasonló, és Nyugat- és Közép-Afrika egyes részein endémiás, ahol a fertőzött vadállatoktól lehet elkapni. A betegség kitörését azonban az elmúlt hetekben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 28 tagállamában regisztrálták, és szerdáig 1285 esetet erősítettek meg olyan országokban, ahol a WHO adatai szerint a majomhimlő általában nem fordul elő.



Az Egyesült Államokban 45 esetet regisztráltak, Walensky egy tájékoztató során elmondta, hogy a majomhimlő nem jelent ugyanolyan kockázatot a levegő útján történő terjedés szempontjából, mint a Covid-19.



"A majomhimlő vélhetően nem marad meg a levegőben, és jellemzően nem terjed a közös légtérben töltött rövid időszakok alatt" - mondta. "A vírus vélhetően nem terjed olyan interakciók révén, mint például egy alkalmi beszélgetés, az élelmiszerboltban való elhaladás vagy ugyanazon tárgyak, például egy kilincs megérintése."



Walensky hozzátette, hogy bár a vírus "szoros, tartós szemtől-szembeni érintkezés" során légzőszervi cseppek útján is terjedhet, de jellemzőbb, hogy "a vírus a majomhimlős ember testén lévő testnedvekkel vagy sebekkel való közvetlen érintkezés útján fertőz", vagy a beteg személy ruházatával, ágyneműjével való érintkezés útján.



A majomhimlő kezdeti tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség. A kiütés gyakran az arcon kezdődik, majd átterjed a test más részeire is, bár a WHO megjegyezte, hogy a jelenlegi járványban érintett betegeknél a nemi szerveken és a végbélnyíláson alakulnak ki elváltozások, és nem a fertőzés hagyományos, influenzaszerű tünetei.



A múlt hónapban Európában a kezdeti megbetegedések szinte kizárólag meleg és biszexuális férfiaknál fordultak elő, és ez a tendencia folytatódott. A CDC szerint "a meleg, biszexuális és egyéb, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak teszik ki az esetek nagy részét", míg a WHO megjegyzi, hogy "az eseteket főként, de nem kizárólagosan olyan férfiak körében azonosították, akik magukat kiterjesztett szexuális hálózatok részeként azonosították".

Walensky pénteken arra is figyelmeztetett, hogy a majomhimlő okozta elváltozások hasonlíthatnak a herpesz és a szifilisz okozta elváltozásokra, és kijelentette, hogy néhány majomhimlős betegnek ezek a betegségek, valamint gonorrhea vagy klamídia is volt. "Az egészségügyi szolgáltatóknak nem szabad kizárniuk a majomhimlőt csak azért, mert a betegnek más diagnózisa vagy más szexuális úton terjedő fertőzése van" - figyelmeztetett.



Dawn O'Connell, az Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériumának tisztviselője pénteken azt is elmondta az újságíróknak, hogy az Egyesült Államok további 300 000 adag majomhimlő elleni vakcinát vásárolt, ami a jelenlegi 72 000 adagos készletet egészíti ki. A Bavarian Nordic által gyártott, Jynneos nevű oltóanyagot 2019-ben hagyta jóvá az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hatóság himlő és majomhimlő elleni alkalmazásra, de Európában csak himlő elleni immunizálásra engedélyezték.



A WHO jelenleg nem javasolja a majomhimlő elleni tömeges oltást.