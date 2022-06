Légiközlekedés

Titokzatos vevőknek adták el a szellemgépet a gyanús bulgáriai repülés előtt

Újabb részletek derültek ki arról a szellemrepülőgépről, amely 2022. június 8-án engedély nélkül, kikapcsolt transzponderrel és rádióval lépett be Magyarország, Románia, Szerbia és Bulgária légterébe. 2022.06.11 07:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu már beszámolt, rendőrök elől menekülve szállt fel Hajdúszoboszlóról, végül Bulgáriában találtak rá egy litván kisgépre még szerdán.



Amint arról az LRT litván hírszolgáltató 2022. június 10-én beszámolt, az azonosítatlan repülőgép egy Piper PA-23-250-Aztec típusú, kéthajtóműves könnyű repülőgépnek tűnt, amelyet korábban LY-LOO lajstromjel alatt tartottak nyilván.



A kisrepülőgép a Nida repülőtér igazgatójának, Bronius Zaromskisnak a tulajdonában volt, aki állítása szerint a múlt héten az észak-litvániai Panevezysben egy ismeretlen, oroszul beszélő vevőnek adta el.



A repülőgépet a román és magyar médiában korábban megjelent beszámolókban tévesen Beechcraftként azonosították.



Zaromskis a helyi médiának elmondta, hogy az a három férfi, aki a vásárlás előtt a gép ellenőrzésére érkezett, nem litván állampolgár volt.



"Nem tudom kitalálni, hogy melyik országból jöttek. Lehetnek ukránok, talán románok vagy bolgárok. Egyikükkel orosz nyelven beszéltem. De egyikük nevét sem tudom, nem érdekelt" - idézte a gép egykori tulajdonosát az LRT.



Hozzátette: "Évek óta próbáltam eladni a gépet, nem volt hol tárolnom, ezért örülök, hogy valaki megvette. Nem emlékszem a cég nevére, amelyik megvásárolta".

A litván médiának nyilatkozva az Oro Navigacija, egy helyi állami tulajdonú vállalat, amely légiforgalmi, kommunikációs, navigációs és felügyeleti szolgáltatásokat nyújt a régióban, azt mondta, hogy nem rendelkezik semmilyen adattal a járattal kapcsolatban, noha az állítólag 2022. június 8-án szállt fel Litvániából.



Úgy vélik azonban, hogy a gép nem a három fő polgári litván repülőtér - Vilnius (VNO), Kaunas (KUN) vagy Palanga (PLQ) - valamelyikéről szállt fel. Ehelyett az ország bármelyik kisebb repülőterén keresztül hagyhatta el az országot.



A magyar sajtó szerint a repülőgép Szlovákia felől lépett be a magyar légtérbe, és engedély nélkül szállt le a hajdúszoboszlói repülőtéren. A pilóta ezután megfenyegette a repülőtér egyik dolgozóját, aki kihívta a rendőrséget. Amikor a rendőrök megérkeztek és megközelítették a gépet, a pilóta "teljes gázt adott és felszállt", megszegve minden repülési szabályt - olvasható az Rtl.hu beszámolójában.

A gyanús járat ügye

Az AeroTime korábban már beszámolt arról, hogy egy ismeretlen, akkor tévesen Beechcraftként azonosított, feltehetően Debrecen térségében felszállt repülőgépet, amelynek fedélzetén két ember tartózkodott, közép-európai idő szerint 16:30 körül (14:30 GMT) a Magyar Légierő két Saab JAS 39 Gripen vadászgépe elfogta.



A román nemzetvédelmi minisztérium szerint a gépnek nem volt megerősített repülési terve, és nem válaszolt a rádiókapcsolat létesítésére tett kísérletekre, valamint minden vizuális jelzést figyelmen kívül hagyott. Ugyanakkor "nem mutatott ellenséges vagy veszélyes viselkedést".



A bolgár média arról számolt be, hogy a repülőgép közép-európai idő szerint 17.49 körül lépett be a román légtérbe Nagyvárad közelében. A Románia és Magyarország közötti határon átnyúló megállapodás értelmében a magyar vadászgépek továbbra is kísérték a rejtélyes gépet. Néhány perccel később az amerikai légierő két járőröző F-16 Fighting Falconja fogta el a 86. Fetesti légibázisról.



Közép-európai idő szerint 18:36 körül a megfigyelést a Román Légierő két F-16-os gépe vette át. Miközben követték, a repülőgép két percre belépett a szerb légtérbe a Drobeta-Turnu Severin és Korbovo közötti területen.



Ezután, közép-európai idő szerint 19:09-kor a repülőgép belépett a bolgár légtérbe, de a bolgár légierő vadászgépei nem indítottak bevetést.



"A repülőgép egyetlen pillanatban sem jelentett veszélyt Bulgária polgári vagy katonai infrastruktúrájára. Alacsony magasságban repült, amelyet a vadászgépek nehezen tudtak elkapni, de folyamatosan figyelemmel kísértük. Beazonosítottuk a leszállás helyét, és dolgozunk a körülmények megállapításán" - mondta Dragomir Zakov bolgár védelmi miniszter a bolgár médiának 2022. június 9-én.



A bolgár ügyészség nyomozást indított a gép pilótájának felkutatására, aki a gépet azonnal elhagyta, miután leszállt a bulgáriai Targovishte város közelében található Buhovți repülőtér egyik használaton kívüli kifutópályáján. A repülőgépet a jelentések szerint ponyvával letakarva találták meg, a személyzetnek és az utasoknak nyoma sem volt.