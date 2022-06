Ukrajnai háború

Brit külügyminiszter: nincs jogérvénye a donyecki orosz bíróság által két brit állampolgárra kirótt halálos ítéletnek

A brit külügyminiszter szerint nincs jogérvénye annak a halálos ítéletnek, amelyet a "Donyecki Népköztársaság" nevű - csak Oroszország által elismert - szakadár kelet-ukrajnai terület legfelsőbb bírósága rótt ki csütörtökön két brit állampolgárra.



A 28 éves Aiden Aslint és a 48 esztendős Shaun Pinnert a dél-ukrajnai Mariupol kikötővárosban fogták el még áprilisban, és azzal vádolták őket, hogy zsoldosként harcoltak ukrán fegyveres alakulatokban. Ugyanezen vád alapján a donyecki bíróság halálra ítélt egy Szaaudun Brahim nevű marokkói állampolgárt is.



Liz Truss brit külügyminiszter a Twitter portálon csütörtök este megjelent bejegyezésében közölte, hogy mélységesen elítéli az "oroszok megbízottjai" által Kelet-Ukrajnában fogva tartott két brit elleni ítéletet.



Truss leszögezi, hogy Aiden Aslin és Shaun Pinner hadifogoly, és az ellenük hozott "álítéletnek" semmiféle jogi érvényessége nincs.



A miniszter közölte azt is, hogy a brit kormány minden lehetséges módon támogatja Aiden Aslint és Shaun Pinnert.



Nem sokkal korábban a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője is kijelentette, hogy a két brit hadifogolynak számít, a genfi megállapodás alapján megilleti őket a hadviselő feleknek kijáró mentesség, és így nem lehet büntetőeljárást indítani ellenük azon a címen, hogy ellenséges tevékenységben vettek részt.



A Downing Street illetékese közölte: London folytatja az együttműködést az ukrán hatóságokkal mindazon brit állampolgárok szabadlábra helyezésének elérése végett, akik az ukrán fegyveres erők kötelékében szolgálnak és hadifogolyként tartják őket fogva.



Hozzátette: a hadifoglyokat a nemzetközi jog alapján nem használhatják fel politikai célokra.



Pinner egy korábbi interjúban, amelyet a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, elmondta, hogy kilenc évet szolgált a brit hadseregben, ukrán felesége van és 2018 óta él Ukrajnában.



Robert Jenrick, Aslin nagy-britanniai lakóhelyének alsóházi képviselője a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva kijelentette: Aslin brit-ukrán kettős állampolgár, aki még az Ukrajna ellen indított orosz invázió előtt csatlakozott "normál eljárással" az ukrán fegyveres erőkhöz.



Aiden Aslinnek ukrán menyasszonya van és 2018-ban lett az ukrán haditengerészet tagja.



Jenrick szerint mindkét brit állampolgárt koholt vádak alapján ítélték el, és mindkettőjüket az első adandó alkalommal, esetleg fogolycsere keretében szabadon kell engedni.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február végén, néhány nappal a háború kitörése után közölte, hogy Ukrajna önkéntesekből álló alakulatot hoz létre olyan külföldiek számára, akik készek csatlakozni az ukrán hadsereghez az orosz invázió elleni harcban.

Liz Truss brit külügyminiszter röviddel Zelenszkij kijelentése után, a BBC televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: az emberek egyéni döntésén múlik, hogy csatlakoznak-e egy ilyen alakulathoz.



"Ha lesznek, akik úgy döntenek, hogy ezt a küzdelmet segítik, én támogatom őket e döntésükben" - tette hozzá.



Trusst e kijelentéséért azóta saját kormányának más tagjai és a brit hadsereg vezetői részéről is alig burkolt bírálatok érték.



Ben Wallace brit védelmi miniszter nem sokkal Liz Truss nyilatkozata után, egy londoni kereskedelmi rádiónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy "vannak ennél jobb módszerek is" az ukrajnai biztonság támogatására azok számára, akik nem részesültek megfelelő kiképzésben és nem szereztek katonai tapasztalatokat a brit hadseregben.



Sir Tony Radakin tengernagy, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke néhány nappal később a BBC televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a brit haderő professzionális tagjai szerint "nem lenne feltétlenül észszerű cselekedet" brit állampolgárok közvetlen harci részvétele az ukrajnai háborúban.