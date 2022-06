Ukrajnai háború

Uniós biztos: az EU-tagállamoknak javítaniuk kell a gyermekek védelmét szükséghelyzetekben

Meg kell védeni a gyermekeket attól, hogy besorozzák őket valamely fegyveres erőhöz, továbbá az emberkereskedelemtől, az illegális örökbefogadástól, a szexuális kizsákmányolástól és attól, hogy elválasszák őket családjuktól. 2022.06.09 20:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az európai uniós tagországok igazságügyi miniszterei csütörtöki találkozójukon elfogadott következtetéseikben arra szólították fel a tagállamokat, hogy fokozzák a gyermekek védelmét a válság- és szükséghelyzetekben. Felkérték továbbá a tagállamokat a terroristákra vonatkozó információk megosztására, valamint kiszélesítették az igazságügyi együttműködésért felelős Eurojust jogköreit, hogy teljes körűen járhasson el az Ukrajna területén Oroszország által elkövetett háborús bűnök kivizsgálásában - közölte az Európai Bizottság igazságügyi felelőse Luxembourgban csütörtökön.



Didier Reynders a miniszterek tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország Ukrajna elleni háborújának tanulságaként a Tanács hangsúlyozta, hogy meg kell védeni a fegyveres konfliktusoknak és azok következményeinek kitett gyermekeket.



Meg kell védeni a gyermekeket attól, hogy besorozzák őket valamely fegyveres erőhöz, továbbá az emberkereskedelemtől, az illegális örökbefogadástól, a szexuális kizsákmányolástól és attól, hogy elválasszák őket családjuktól - mondta a belga biztos.



Reynders beszélt arról is, hogy a miniszterek megállapodásra jutottak a környezeti bűncselekmények elleni küzdelemmel foglalkozó új irányelvről, amely szigorúbb szankciókat ír elő az elrettentés érdekében. Az új szabályozás a bűncselekmények szélesebb körét érinti, a most beillesztett területek között az uniós biztos az illegális fakitermelést és fakereskedelmet említette.



Didier Reynders bejelentette: a miniszterek kiszélesítették az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős ügynökség, az Eurojust jogköreit annak érdekében, hogy teljes körűen járhasson el az Ukrajna területén Oroszország által elkövetett háborús bűnök kivizsgálásában.



Az Eurojust támogatásával Litvánia, Lengyelország és Ukrajna március 25-én már létrehozott egy közös nyomozócsoportot, amelynek célja a nemzetközi igazságügyi együttműködés megkönnyítése, valamint az, hogy felgyorsítsa a határon átnyúló nyomozásokat és a büntetőeljárások lefolytatását az érintett országokban, valamint a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) részes államaiban.



Reynders elmonda, hogy az ukrán igazságügyi hatóságok már legkevesebb 15 ezer dossziét nyitottak az eddig bejelentett ügyek kivizsgálására. Közölte, hogy a nyomozócsoport munkájába Észtország, Lettország és Szlovákia is bekapcsolódott, valamint reményét fejezte ki, hogy több uniós tagállam is csatlakozik majd a kezdeményezéshez a háborús bűnösök felelősségre vonása érdekében.

Az uniós biztos közölte, hogy a miniszterek következtetéseket fogadtak el az európaiak terrorizmussal szembeni védelme terén elért eredményekről és a következő lépésekről. A Tanács felkérte a tagállamokat, hogy továbbra is működjenek együtt a fenyegetést jelentő terroristákra vonatkozó információk megosztásában, és rendeljenek el beutazási tilalmat unión kívüli országok azon állampolgáraival szemben, akik fenyegetést jelentenek a nemzetbiztonságra. A Tanács azt is sürgette, hogy a tagországokban tegyenek többet a radikalizálódást népszerűsítők cselekvési terének korlátozására, és éberségre intett annak biztosítása érdekében, hogy az erőszakot és gyűlöletet népszerűsítő szervezetek ne juthassanak közpénzekhez - közölte Reynders.