Társadalom

Lengyelországban idén is kifizetik a 14. havi nyugdíjat

Lengyelországban idén is kifizetik a minimálnyugdíjjal egyenlő, vagyis 115 300 forintnak megfelelő összegű 14. havi nyugdíjat, az erről szóló törvényt csütörtökön jóváhagyta a szenátus.



A szejmben (alsóházban) már május végén megszavazott és a szenátusi jóváhagyás után most az államfő elé kerülő javaslatot a 100 fős szenátusban 51-en támogatták, 42-en ellenezték.



A bruttó 1338 zloty (115 300 forint) támogatás azoknak a nyugdíjasoknak jár, akiknek a havi nyugdíja alacsonyabb bruttó 2900 zlotynál (mintegy 250 ezer forintnál). Ide tartozik a nyugdíjasok többsége, mintegy 7,7 millió ember.



Az említett küszöb átlépése esetén arányosan kevesebb járulék jár. Összesen mintegy 9 millió nyugdíjas részesülhet majd a járulék teljes, illetve csökkentett formájában. A támogatás automatikusan, külön kérvény nélkül jár.



Az augusztus végén, valamint szeptemberben folyósítandó támogatás évi költségei állami szinten 11,4 milliárd zlotyt (982 milliárd forint) tesznek ki, ezt az úgynevezett szolidaritási alapból fizetik ki. Az alapot a legmagasabb jövedelmű állampolgárokra 2019-ben kivetett különadóból finanszírozzák.



A 14. havi nyugdíjat először tavaly, egyszeri járulékként fizették ki Lengyelországban, a csütörtökön elfogadott törvény is csak az idei évre vonatkozik.



Az országban 2019-ben bevezették a 13. havi nyugdíjat, amelynek összege szintén a minimálnyugdíjjal egyenlő. Ez a - szintén évente folyósítandó - támogatás minden nyugdíjasnak teljes összegben jár, függetlenül attól, milyen magas a havi járandósága.