Ukrajnai háború

Kreml: az ukrán államnyelv marad a "felszabadított" területeken

Államnyelv marad az ukrán Ukrajna "felszabadított" területein, mert ezek a régiók jelenleg nem tartoznak az Oroszországi Föderációhoz - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak.



Peszkov emlékeztetett rá, hogy Oroszországban az orosz az egyetlen államnyelv.



"Ami Ukrajna egyes régióit illeti, azok jelen pillanatban nem képezik az országunk részét. Minden az emberek választásától függ majd" - mondta.



Vlagyimir Rogov, a Zaporizzsja megyei katonai-polgári közigazgatási főtanács tagja a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy a régióban az orosz és az ukrán egyaránt államnyelvnek számít, és ez a helyi hatóságok szándéka szerint így is marad. Rogov szerint a kérdésben népszavazást tarthatnak majd, ha a lakosság úgy kívánja.



Emlékeztetett rá, hogy a régióban a többség által beszélt orosz korábban de facto hivatalos nyelvnek számított, ám a 2014-es kijevi "államcsínyt" követően "nemcsak tiltás alá esett, de üldözték és szankcionálták". Rogov korábban azt mondta, hogy Zaporizzsja csatlakozni kíván Oroszországhoz.



Szergej Moroz, Herszon megye katonai és polgári közigazgatásának sajtótitkára a TASZSZ-nak szintén azt mondta, hogy a helyi hatóságok még nem döntöttek a kérdésben, de mérlegelik azt a lehetőséget, hogy mind az orosz, mind az ukrán államnyelv legyen a régióban. Rámutatott, hogy a szomszédos - Oroszország által 2014-ben annektált - Krímben az orosz, az ukrán és a krími tatár egyaránt államnyelv. Hozzátette, hogy ezeket nyelveket csak a félsziget és az orosz állam nyolc évvel ezelőtti "újraegyesítése" nyomán egyenjogúsították.



Peszkov azt mondta, hogy a Kreml tisztelettel viszonyul Gyenyisz Pusilin donyecki vezetőnek ahhoz a döntéséhez, hogy leváltotta eddigi kormányát, amelyet Alekszandr Anancsenko vezetett, és helyére az egyébként ukrajnai születésű Vitalij Hocenkót, az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium volt regionális együttműködési igazgatóját nevezte ki miniszterelnöknek.



Dmitrij Peszkov azt is kijelentette, hogy Ukrajna "felszabadított" területein az ott élő emberek választásától függ majd a tisztségviselők kinevezése. A szóvivő ezzel arra a kérdésre válaszolt, hogy tölthetnek-e be orosz hivatalnokok tisztséget a megszállt ukrajnai területeken.



Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója hangot adott feltevésének, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "beleegyezett Ukrajna nyugati területeinek lengyel annektálásába", és megkezdte hazája "szuverenitásának átadását" Lengyelországnak. Nariskin az SZVR sajtószolgálatának csütörtökön kiadott közleménye szerint azt állította, hogy Kijev Varsó ösztönzésére állami jelentőségű információkat adott át a "lengyel-amerikai tandemnek", egyebek között az ukrán adófizetőkre és az állam valós pénzügyi helyzetre vonatkozó adatokat.

A hírszerzési értesülésekre hivatkozó Nariskin szerint Lengyelországban tartalék központot hoztak létre az ukrajnai adóinformációk feldolgozására. Ezt az orosz kémfőnök egy üzleti fúzió és egy felvásárlás előkészítéséhez hasonlította, és rámutatott, hogy az állam nem viselkedhet úgy, mint egy magánvállalat.