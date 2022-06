Ukrajnai háború

Ursula von der Leyen erkölcsi kötelességnek nevezte Ukrajna újjáépítését

Az Európai Bizottság éppen csütörtökön kezdett el egyeztetni a harci műveletekben lerombolt Mariupol polgármesterével, valamint ukrán mérnökökkel a város újjáépítéséről. 2022.06.09 19:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajnát újra kell építeni, és meg is fogjuk tenni - hangoztatta Rómában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön.



Ursula von der Leyen a Bauhaus mozgalomnak szentelt nemzetközi fesztivál római programsorozatának megnyitójára érkezett az olasz fővárosba. Megnyitó beszédében kifejtette: az Európai Bizottság éppen csütörtökön kezdett el egyeztetni a harci műveletekben lerombolt Mariupol polgármesterével, valamint ukrán mérnökökkel a város újjáépítéséről.



Mariupol jelenleg az orosz erők kezén van.



"Újraépítjük Ukrajnát: meg kell tennünk, és meg is fogjuk tenni, mivel erkölcsi kötelességünknek tartjuk" - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.



Célnak nevezte az orosz gáztól függés csökkentését is, amelynek szükségességére szerinte éppen az ukrajnai háború döbbentett rá. Hangsúlyozta, hogy az európai uniós intézmények az energiaár növekedésétől és az ökológiai átmenettől leginkább sújtott családok támogatási módozatain dolgoznak.



"A pandémiában láttuk, mennyire nehéznek bizonyult a vakcinák beszerzése, és rájöttünk, hogy valójában gyártásuk technológiájára volt szükségünk. Most ugyanaz történik: fenntartható technológiák fejlesztésére van szükség élelmiszer és energia gyártására" - jelentette ki.



A Maxxi római művészeti csarnokban tartott ünnepség után az Európai Bizottság elnöke a római főpolgármesterrel, Roberto Gualtierivel találkozott a Capitolium-dombon lévő városházán, este pedig Sergio Mattarella államfő fogadta.



Ursula von der Leyent pénteken Ferenc pápa várja a Vatikánban.