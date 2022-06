Bűncselekmény történhetett

Tovább keresik az Amazonas vidékén eltűnt újságírót és brazil társát, a rendőrség a gyilkosságot sem zárja ki

Csütörtökön is folytatódott a keresés az Amazonas távoli vidékén eltűnt brit újságíró és társa, a brazil indiánok szakértője után, s a brazil rendőrség azt közölte nem zárják ki, hogy gyilkosság történt.



Eduardo Alexandre Fontes, Amazonas szövetségi állam rendőrfőnöke szerdán újságíróknak kijelentette, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában "semmit nem zárnak ki", Dom Phillips szabadúszó újságírót és Bruno Araújo Pereirát egyelőre továbbra is eltűntként tartják nyilván.



Emlékeztetett azonban arra, hogy a Javari-völgyben - ahol Phillips és Pereira eltűnt - a bányászok, aranyásók vagy orvvadászok jelenléte miatt fokozott a fegyveres erőszak veszélye, valamint a Peruhoz és Chiléhez közel lévő térségen át kábítószert is csempésznek.



A völgy őslakos szervezeteinek szövetsége (Univaja) és az őslakosok emberi jogait megfigyelő központ (OPI) szerint eltűnésük előtti héten a két férfi fenyegetéseket kapott. A tájékoztatás szerint a két férfi az Amazonas államban található Atalaia do Nortéból indult el, hogy interjúkat készítsen az őslakosok ügyeivel foglalkozó hivatal, a Funai (Országos Indián Alapítvány) helyi irodája környékén élő lakosokkal. Péntek este érkeztek meg a térségbeli Jaburu-tóhoz. Vasárnap reggel visszaindultak, és meg kellett volna érkezniük Atalaia do Nortéba. Közben azonban megálltak Sao Rafael településen, ahol Bruno Pereira találkozót tervezett egy helyi vezetővel. Utoljára Sao Gabrielben látták őket, nem messze Sao Rafaeltől.



A Javari-völgyben lévő Funai-bázist az elmúlt években többször is megtámadták. Három éve, 2019-ben, a térségben megölték a Funai egyik tisztviselőjét.