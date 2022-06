Koronavírus-járvány

Romániában is megjelent az omikron Dél-Afrikában terjedő BA.5-ös alváltozata

Romániában is megjelent a koronavírus omikron variánsának az a BA.5-ös jelzésű alváltozata, amely újabb megbetegedési hullámot okozott Dél-Afrikában - közölte csütörtökön a G4Media hírportál a közegészségügyi intézet (INSP) heti összesítését ismertetve.



A lap szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) az "aggodalomra okot adó" kórokozók közé sorolta az utolsó, ötödik járványhullámért felelős omikron vírusmutáció új, BA.5-ös alvariánsát. A romániai laboratóriumokban múlt héten elvégzett, 83 szekvenciális elemzés során három esetben azonosították az új alvariánst.



"Ez bizony rossz hír, amelyről azt reméltük, hogy legfeljebb ősszel érkezik" - kommentálta Facebook-oldalán a bejelentést Octavian Jurma temesvári orvos, a romániai koronavírus-járvány egyik legtöbbet idézett kutatója. Szerinte már csak idő kérdése, hogy az omikron három új alvariánsa közül legfertőzőbbnek bizonyult BA.5 mikor válik dominánssá, a jelenlegi BA.2-es alváltozattal szemben.



Rámutatott: hiába hoz Románia olyan "politikai döntést", hogy vége a világjárványnak, ha a vírus ezzel nem ért egyet. A szakember szerint a BA.5-ös alvariáns eléggé fertőző ahhoz, hogy a vártnál korábban, már nyáron elindítsa a hatodik járványhullámot Romániában. Jurma szerint a BA.5-tel szemben vajmi kevés védelmet nyújt az, ha valaki átesett már fertőzésen a koronavírus egyik korábbi mutációjával: ez az alvariáns ugyanis megkerüli a betegséggel szerzett immunválaszt és csak a teljes átoltottság - a harmadik, emlékeztető oltást is beleértve - nyújt védelmet a súlyos megbetegedés ellen.



A Mediafax hírügynökség által idézett szakember szerint a negyedik adaggal érdemes augusztusig várni, hogy friss legyen, amikor jön az újabb járványhullám, másfelől addig talán megjelenik a vakcinának az omikron vírusmutációra kifejlesztett változata. Octavian Jurma szerint Románia most már túl lazán viszonyul a koronavírushoz, az ország a "legbarátságosabb" vakációs úticél lehet Európában az oltatlanok számára, ugyanakkor azt tanácsolta polgártársainak, hogy ne menjenek külföldre nyaralni, ha nem olttatták be magukat.



Romániában egyébként leállt az esetszámok csökkenése, ellaposodott a járványgörbe, sőt, az utóbbi hét napon már valamivel több fertőzést diagnosztizáltak, mint a megelőző héten. Az új esetek mozgóátlaga már egy hete napi 320 körül ingadozik, a betegség számlájára írt halálesetek átlagos száma a hét eleje óta napi kettőre csökkent.



Az egészségügyi minisztérium csütörtöki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 341 új fertőzést diagnosztizáltak. Jelenleg 434 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban - ez tíz százalékos csökkenés az egy héttel korábbi adathoz képest, az intenzív terápián azonban jelentősebb - 40 százalékos - volt az utolsó héten a javulás: a súlyos állapotban lévő fertőzöttek száma a napokban 50 alá csökkent.