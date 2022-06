Háború

Kína kitálalt a titkos külföldi bázisával kapcsolatban

Peking visszautasította a Washington Post azon jelentését, amely szerint Kambodzsában titokban kínai haditengerészeti támaszpontot építenek.



"Kína és Kambodzsa átfogó stratégiai együttműködő partnerek, amelyek különböző ágazatokban nyílt, átlátható, logikus és legitim együttműködést folytatnak" - mondta Zhao Lijian kínai külügyminisztériumi szóvivő egy keddi tájékoztató során.



Peking és Phnom Penh közös munkája "jó példa az új típusú nemzetközi kapcsolatok és az emberiség közös jövőjét szem előtt tartó közösség kiépítésére" - hangsúlyozta.



Kínával ellentétben, amelynek csak egy külföldi támaszpontja van, a kelet-afrikai Dzsibutiban, "az Egyesült Államok több mint 800 katonai támaszpontot üzemeltet a tengerentúlon" - emlékeztetett Zhao a tájékoztatón.



Azt is elítélte, hogy Washington rendelkezik a világ legnagyobb védelmi költségvetésével; szinte folyamatosan részt vesz a tengerentúli háborúkban; beavatkozik más nemzetek belügyeibe; "és katonai repülőgépeket, hadihajókat küld más országok küszöbére erőfitogtatás céljából".



"Ki a fene ássa alá a globális és regionális biztonságot és stabilitást, és terjeszt dezinformációt? Bárki megmondhatja" - mutatott rá a szóvivő.



Zhao az újságírókat az Egyesült Államokban működő kambodzsai nagykövetség megjegyzéseire is utalt, amely a jelentésben szereplő állításokat "alaptalan vádaskodásoknak nevezte, amelyek Kambodzsa megítélésének negatív keretbe foglalására irányulnak".



A Thai-öbölben található Ream haditengerészeti bázist kizárólag azért újítják fel, hogy erősítsék Kambodzsa haditengerészeti képességeit - közölte a nagykövetség, hozzátéve, hogy az ország alkotmánya tiltja, hogy külföldi katonai létesítményeket fogadjon.



A The Washington Post hétfőn meg nem nevezett nyugati tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Kína titokban azon dolgozik, hogy a kambodzsai Ream haditengerészeti bázison létesítményeket építsen a hadserege számára.



A projektet Peking azon törekvésének részeként értékelték, hogy növelje jelenlétét az Indo-csendes-óceáni térségben, amelyet Kína "jogos és történelmi befolyási övezetének" tekint - mondták a források.



A Ream haditengerészeti támaszpont a Dél-kínai-tengertől nyugatra található, ahol Pekingnek több országgal érintett területi igényei vannak.