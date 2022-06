Botrány

Orgiavideó miat brit elit katonák ellen nyomoznak

A brit hadsereg vizsgálatot indított, miután a The Sun beszámolója szerint a 16. Légitámadó Dandár több tucat elit ejtőernyősét állítólag filmre vették, amint szexeltek egy nővel, akit a bázisukra csempésztek.



Azt nem tudni, hogy pontosan mikor történt az eset, de állítólag az Essexben, Colchesterben található Merville laktanyában történt. A lap azt állítja, hogy az incidensről készült videókon a bázis különböző területein szexuális közösülés látható, és az egyik videóban állítólag félmeztelen katonák szalutálnak egymásnak, miközben egyikük egy vörös hajú nővel közösül.



Egy katonai forrás a Timesnak elmondta, hogy a videók "eléggé részletgazdagok", és "egyetlen nőt ábrázolnak, aki több katonával közös megegyezésen alapuló szexben vesz részt". A nő feltehetően egy civil, akit a laktanya területére csempésztek.



A jelentések szerint a Királyi Katonai Rendőrséget is bevonták, hogy kivizsgálják, hogyan jutott be a nő a táborba, és ellenőrizzék, hogy történt-e más illegális tevékenység a bázison.



A katonák feltehetően az ejtőernyős ezred 3. zászlóaljához tartoznak a 16. légi támadó dandárhoz, amelyet "speciálisan kiképzett" erőként írnak le, amely "ejtőernyős, helikopteres és légi leszállásra alkalmas felszereléssel rendelkezik".



A hadsereg szóvivője hangsúlyozta, hogy "a hadsereg a legmagasabb viselkedési normákat várja el minden alkalmazottjától. Bárki, aki nem tartja be ezeket a normákat, az ellen vizsgálatot fog indítani, és megfelelő intézkedéseket foganatosítanak ellene".



Megerősítette, hogy a Királyi Katonai Rendőrség több olyan videót is vizsgál, amelyeken látszólag a hadsereg személyzete érintett, de azt mondta, hogy "nem lenne helyénvaló" további kommentárokat adni, amíg a vizsgálat folyamatban van.