USA

Fegyveres férfit vett őrizetbe a rendőrség Brett Kavanaugh amerikai legfelsőbb bíró házánál

Felfegyverzett személyt vett őrizetbe a rendőrség Brett Kavanaugh amerikai legfelsőbb bíró Washington környéki házánál, miután a kaliforniai férfi azt mondta a rendőröknek: meg akarta ölni a bírót - számolt be a The Washington Post (WaPo) című amerikai napilap szerdán.



A baloldali-liberális fővárosi napilap online tudósítása szerint az intézkedő rendőrök a húszas éveinek közepén járó férfinél egy fegyvert és betöréshez használt eszközöket találtak.



A rendőrség vélhetően lakossági bejelentést kapott a fegyveres férfi megjelenéséről és az általa jelentett potenciális veszélyről, de a lap szerint egyelőre nem világos: ki szólt a rendőrségnek.



Az újság szerint a férfinak vélhetően nem sikerült még betörnie a bíró ingatlanjába, mivel az egyik közeli utcában feltartóztatták.



A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján vélelmezhető, hogy a fiatal kaliforniai férfi az amerikai legfelsőbb bíróságról május elején kiszivárgott többségi bírói vélemény miatt volt dühös. A kiszivárgott, vagy kiszivárogtatott dokumentumból ugyanis úgy tűnik: az amerikai alkotmánybíróság szerepét is betöltő taláros testület még júniusban semmisnek mondhatja ki az 1973-ben született, Roe kontra Wade néven ismertté vált döntést, amely lehetővé teszi az abortuszt az Egyesült Államok valamennyi tagállamában.



A dokumentum nyilvánosságra kerülése óta gyakran tüntettek abortuszpárti demonstrálók a legfelsőbb bíróság konzervatív tagjainak otthonai előtt, némelyiküket megfenyegették, egyesek pedig rendőri védelmet is kaptak.



Az AP amerikai hírügynökség szerint a férfit szerdán helyi idő szerint hajnali 1 óra 50 perckor vették őrizetbe a rendőrök.