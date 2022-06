USA

Visszahívták a San Francisco-i kerületi ügyészt, mert túl engedékeny volt a bűnözéssel szemben

Az Egyesült Államok hét tagállamában tartottak előválasztásokat kedden, a 2022. november 8-i félidős előválasztások előtt - számolt be a The New York Times című amerikai napilap szerdán.



A választók Kaliforniában, Új-Mexikóban, Mississippiben, Montanában, Dél-Dakotában, Iowában és a keleti parti New Jerseyben járultak urnákhoz, hogy képviselő-, és szenátorjelölteket, kormányzó-jelölteket és polgármester-jelölteket válasszanak az őszi megméretésre. Egyes helyeken ügyészekre is voksoltak.



A legnagyobb érdeklődés Kalifornia előválasztásait kísérte.



A The New York Times online tudósítása szerint a Kalifornia állambeli San Franciscóban a választók visszahívták Chesa Boudin radikális baloldali kerületi ügyészt, aki 2020-as megválasztása óta széleskörű büntetőjogi enyhítéseket és reformokat vezetett be. Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben olyannyira megnőtt a bűnesetek száma és a bűnözés mértéke a baloldali-liberális fellegvárnak számító nagyvárosban, hogy még a demokrata párti szavazóknak is elfogyott a bizalmuk, és leváltották a Yale Egyetemen 2011-ben végzett jogászt. Utódját London Breed San Francisco-i polgármester nevezheti ki a hivatalos előválasztási eredmények kihirdetését követően



A szintén Kalifornia állambeli Los Angeles polgármesteri helyéért indult demokrata párti jelöltek közül Rick Caruso milliárdos ingatlanfejlesztő és Karen Bass képviselő jutott tovább a második fordulóba, miután egyiküknek sem sikerült 50 százaléknál nagyobb szavazói támogatást szereznie. A második legnagyobb amerikai város demokrata párti polgármesteri előválasztási kampányát a közbiztonsággal és a hajléktalan kérdéssel kapcsolatos aggodalmak uralták. Ennek is köszönhető, hogy Rick Caruso jelentős választói támogatottságot élvez, tovább mélyítve a kaliforniai Demokrata Párt megosztottságát a bűnözéssel, a rendőrségi fellépéssel és a faji igazságtalanságokkal kapcsolatban. A veterán republikánus párti Caruso ugyanis csak pár nappal azelőtt váltott politikai pártot, hogy hivatalosan is bejelentette indulását a demokrata párti polgármester-jelöltségért.



Gavin Newsom, demokrata párti kaliforniai kormányzó, aki 2021-ben könnyedén visszaverte a kaliforniai Republikánus Párt által indított hivatalos visszahívási kezdeményezést, most is kényelmes győzelmet aratott az előválasztáson, és november 8-án Brian Dahle republikánus párti kaliforniai állami szenátorral mérkőzhet meg a tagállam első számú politikai posztjáért. Newsom egyik elődje Arnold Schwarzenegger republikánus párti kaliforniai kormányzó volt, 2003 és 2011 között,

A Donald Trump korábbi amerikai elnök (2017-2021) által is támogatott Kevin Kiley sikerrel indult a Republikánus Párt tagállami képviselői jelöltségéért, és Kermit Jones demokrata párti politikussal mérkőzik meg novemberben Kalifornia állam harmadik kongresszusi kerületében.



Az ország másik végében a Keleti Parton Bob Menendez szövetségi szenátor fia, ifj. Robert J. Menendez nyerte el a Demokrata Párt jelöltségét New Jersey állam nyolcadik kongresszusi kerületében.



A középnyugati Iowa államban a 88 éves Charles E. Grassley hivatalban lévő veterán republikánus párti szenátor könnyedén megszerezte pártja jelöltségét a szövetségi szenátusi helyért, és novemberben Mike Franken nyugalmazott tengernaggyal szemben küzdhet meg a tagállam két szövetségi szenátusi helyének egyikéért.



A Sziklás-hegység mellett fekvő Új-Mexikóban Mark Ronchetti, az albuquerque-i televíziós meteorológusból politikussá avanzsált republikánus párti jelölt lesz a kihívója Michelle Lujan Grisham demokrata párti kormányzónak novemberben.