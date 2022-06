Ukrajnai háború

Ukrán parlamenti elnök: Kijev reméli, hogy uniós tagjelölti státuszt kap

Kijev reménykedik, hogy a következő, júniusi EU-csúcson az uniós tagállamok vezetői elfogadják Ukrajna uniós tagjelölti státuszát, a pozitív válasz nagyon fontos lenne számunkra - jelentette ki Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán törvényhozás elnöke szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban.



Az ukrán törvényhozás elnöke szerint a tagjelölti státusz elfogadása új lendületet adna Ukrajnának, annak megtagadása pedig Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kedvezne.



"Nagyon fontos, hogy az ukrán nép azt az üzenetet kapja Európától, hogy amit teszünk, nem hiábavaló. Ha az uniós csúcson negatív döntést hoznak, akkor Putyin azt úgy értelmezi, hogy büntetlenül folytathatja, amit elkezdett" - hangsúlyozta.



Sztefancsuk megköszönte a véleménye szerint "legerkölcsösebb európai politikai intézmény", az uniós parlament határozott kiállását Ukrajna mellett, de arra kérte az EU-t, hogy újabb szankciókkal továbbra is gyakoroljon nyomást Oroszországra.



"Lehet, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy a háború elviselhetetlenné váljék Putyin számára. Tudom, hogy ez megterheli az Önök országainak költségvetését, de higgyék el, a vereség ára sokkal magasabb lesz" - hangsúlyozta az ukrán parlament elnöke.



Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy Ukrajna harca "a szabadságért, a demokráciáért az EU harca is egyben. "Az ukrán nép az egész világot inspirálja"- fogalmazott.



Metsola elnök hozzátette, hogy a parlament továbbra is aktívan támogatni fogja Ukrajna erőfeszítéseit az EU-tagjelölti státusz megszerzésére. "Tudjuk, milyen fontos, hogy egyértelmű jelzést küldjünk arról, hogy Ukrajna az európai család része" - jelentette ki.



Az Európai Bizottság ebben a hónapban nyújtja be értékelő jelentését Ukrajna uniós tagjelölti kérelméről, majd az uniós tagállamok vezetőinek kell június 23-24-i csúcstalálkozójukon egyhangúlag dönteniük az ügyben.