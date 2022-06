A tömegbe hajtott egy autó Berlinben, egy ember meghalt, többen megsérültek - videó

Gyalogosok közé hajtott egy jármű szerdán Berlinben.



Az első sajtójelentések szerint egy ember meghalt és nyolcan megsebesültek.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a nagykövetség munkatársai már kapcsolatban vannak a rendőrséggel, egyelőre nincs információjuk arról, hogy lenne magyar érintettje a gázolásnak.



Az eset Berlin nyugati részének központjában történt, egy bevásárlónegyedben. A beszámolók szerint a jármű felhajtott a járdára, elgázolt több embert, aztán visszatért az úttestre, majd nagyjából 100 méter után ismét a járdára hajtott és végül egy parfüméria kirakatát áttörve állt meg.



BZ című berlini lap szerint a jármű egy Renault kisautó.



A német főváros rendőrségének első közleménye szerint a járművet vezető férfit őrizetbe vették. Egyelőre nem tudni, hogy baleset történt, vagy szándékos gázolás - írták.



A rendőrség és a mentőszolgálat nagy erőkkel vonult a helyszínre, mentőhelikoptert is bevetettek. A környéket lezárták.



Az eset a Breitscheid tér közvetlen közelében történt, ahol 2016-ban a karácsonyi vásár idején egy tunéziai szélsőséges iszlamista a tömegbe hajtott egy lopott kamionnal, halálra gázolva 11 embert.

Watch: Video show the scene after a car drove into a crowd on a #Berlin street, leaving one person dead and 30 others injured.https://t.co/sPz4lbrdXH pic.twitter.com/kKRaKuN9Pm