Ukrajnai háború

Orosz tábornok: orosz területet lőttek az ukránok amerikai tarackkal

Ukrajna a Harkiv megyei Zolocsivben lévő gabonatároló területéről a NATO-tól származó tarackokkal lőtt határmenti orosz területeket - jelentette ki Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős oroszországi tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője a szerdára virradó éjjel megtartott tájékoztatóján



A tábornok szerint a fegyverek feltehetően amerikai M777-es ágyúk voltak. Mizincev felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán fegyveres erők a fenyegető gabonahiány és az élelmiszerválság ellenére továbbra is katonai célokra használják a terményfeldolgozó és tároló létesítményeket.



Beszámolója értelmében a Harkiv megyei Hubarijivkában a területvédelem szerint páncélozott járműveket és tüzérséget helyeztek el egy gabonatároló mellett. Ugyanezt tették a "Donyecki Népköztársaságban" lévő Novoekonomicsnében és Novodonyeckében, valamint a Szumi megyei Novovaszilivkában is.



Mizincev szerint az ukrán fél így provokál ki választüzet az orosz fegyveres erők részéről, hogy hivatkozási alapot teremtsenek Moszkvának a polgári infrastruktúra válogatás nélküli pusztításával való megvádolásához. A vezérezredes azzal vádolta meg az ukrán "nacionalista alakulatokat", hogy az orosz fennhatóság alá került Mariupolból való kivonulás közben szándékosan felgyújtottak egy gabonatárolót, több, mint 50 ezer tonnányi terményt elpusztítva.



A washingtoni orosz nagykövetség kedden kiadott közleményében felelőtlenséggel vádolta meg az Egyesült Államokat, amiért az eszkaláció veszélye ellenére nagyhatótávolságú tüzérségi rendszereket ad át Kijevnek, amelyeket orosz terület ellen irányuló támadásra használhat fel, ami "kiszámíthatatlan következményekkel" jár. A misszió emellett aggodalmának adott hangot annak veszélye miatt, hogy a fejlett precíziós fegyverek nemcsak Ukrajnában, de az ország határain túl is "nemzeti radikálisok, terroristák és bandák birtokába kerülnek".



A követség kötelezettségszegéssel vádolta meg az amerikai hatóságokat, amiért négy olyan orosz gyártmányú Mi-17-es helikoptert szállítottak Kijevnek, amelyeket korábban az afgán kormány számára vásároltak. A diplomáciai misszió felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel Washington megkerülte a végfelhasználói tanúsítvány vonatkozó rendelkezését, amelynek értelmében ehhez Oroszország írásbeli hozzájárulására lett volna szükség.



A közlemény szerint emellett Washington a Stinger hordozható légvédelmi rendszerek Ukrajnába szállításával megszegte az ENSZ Közgyűlésének 2007. évi 62/40. számú határozatát és a hagyományos fegyverek és kettős felhasználású termékek és technológiák exportja ellenőrzéséről 2003-ban megkötött wassenaari megállapodást. Utóbbi rendelkezései minimálisra szándékoznak csökkenteni annak kockázatát, hogy a fegyverosztály nem állami szereplők kezébe kerüljön.