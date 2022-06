Erőszak

Késes támadás volt a lengyel PKN Orlen egyik üzeménél

Késes támadás történt kedd hajnalban a PKN Orlen lengyel vállalat közép-lengyelországi Plockban működő olajfinomítójánál. A korábban pszichiátrián kezelt támadó azt állította, hogy tiltakozni akart a PKN Orlen és a Lotos állami olajvállalat tervezett fúziója ellen, amely országos politikai vita tárgya. Az ügyben Jacek Sasin lengyel kormányfőhelyettes is megszólalt.



A támadó - egy 41 éves plocki lakos - az üzem egyik biztonsági őrét támadta meg a bejáratnál, és súlyos sebesülést okozott neki. Az őrt kórházba szállították, állapota stabil - jelentette a TVP Info közszolgálati hírtelevízió. A többi biztonsági őr elfogta a támadót, és átadta a rendőrségnek. A helyszínen ügyészségi és rendőrségi vizsgálat indult, de átkutatták az őrizetbe vett elkövető lakását is.



A plocki ügyészség szóvivője délelőtt közölte: az elkövető autójában játékfegyvert és hanggránátokat találtak. A férfi a támadáskor titkosszolgálati tisztviselőnek mondta magát és azt állította, hogy szolgálati parancsot teljesít. A támadót korábban pszichiátrián kezelték.



A közszolgálati hírtelevízió, valamint a wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál hivatalosan meg nem erősített értesülése szerint a férfi azt is kiabálta, hogy tettével meg akarja akadályozni a PKN Orlen és a Lotos lengyel állami olajvállalat tervezett fúzióját.



Későbbi, kedd esti ügyészségi nyilatkozat szerint az elkövető a nap folyamán zajló kihallgatásakor beismerte tettét. Ennek indítéka a vallomás szerint a munkahelyi elbocsátás okozta sérelme volt. Mint kiderült, a férfi korábban a PKN Orlennél dolgozott.



Az ügyészség a gyilkossági kísérlet elkövetése miatt meggyanúsított férfi előzetes letartóztatását kezdeményezte, egyúttal kilátásba helyezték a szakorvosi vizsgálatokat is.



Jacek Sasin lengyel kormányfőhelyettes, kincstárügyi miniszter kedd délelőtt a kelet-lengyelországi Lublinban a Három Tenger Kezdeményezés Önkormányzatainak második kongresszusán a TVP Infónak azt mondta: lehet a támadás motivációja az is, hogy az ellenzék "folyamatos gyűlöletbeszédet" folytat a kormány ellen. "Térjetek észhez, (...) ne terjesszétek a közvéleményben az Orlen és a Lotos fúziójáról szóló hamis információkat" - szólította fel Sasin az ellenzéki politikusokat.



Ezzel arra utalt, hogy több ellenzéki politikus gazdasági és energiabiztonsági érvekre is hivatkozva bírálja a PKN Orlen állami üzemanyag- és energiaszolgáltató nagyvállalat és a Lotos fúzióját.