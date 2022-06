Internet

Horvátországban csökken az illegálisan letöltött tartalmak mennyisége

Csökken az internetről illegálisan letöltött tartalmak mennyisége Horvátországban egy uniós felmérés szerint, amely arra is rámutatott, hogy a fiatalabb korosztály inkább a törvényes elérhető tartalmakat keresi - ismertette az al-Dzsazíra hírtelevízió balkáni irodája az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalának legfrissebb felmérését kedden.



A felmérés szerint - amelyet február 7. és 28. között, az uniós tagállamokban 22 021 résztvevő megkérdezésével végeztek - a 15 és 24 év közötti korosztály 56 százaléka az utóbbi egy évben egyáltalán nem keresett fel egyetlen kalózoldalt sem. Akik pedig ilyen oldalon jártak (28 százalék), azok a leginkább filmeket, sorozatokat, zenéket, szoftvereket, játékokat és könyveket töltöttek le illegálisan.



A közvélemény-kutatás szerint Horvátországban a megkérdezettek 31 százaléka az utóbbi egy évben legalább egy alkalommal tudatosan vásárolt valamilyen hamis terméket, a leggyakrabban ruhaneműt, lábbelit, elektronikus berendezést vagy tisztálkodási eszközt.



Az Európai Unió területén végzett felmérés szerint a felmérésben részt vevő 15 és 24 év közöttiek 52 százaléka vallotta be, hogy az utóbbi egy évben az interneten keresztül legalább egy alkalommal vásárolt hamisított terméket véletlenül vagy szándékosan, míg a válaszadók 33 százaléka mondta azt, hogy illegális helyekről származó tartalmat szerzett be. A hamisított terméket vagy illegális tartalmat használók aránya Görögországban volt a legmagasabb (62 százalék), míg Csehországban a legalacsonyabb (24 százalék). A válaszadók 60 százaléka mondta azt, hogy kizárólag legális streaming- és játékszolgáltatókat használt az utóbbi 12 hónapban.



A felmérés szerint a legtöbben a legális szolgáltatások ára miatt fordulnak kalózoldalakhoz, illetve vásárolnak hamisított termékeket. A válaszadók szerint a leginkább a kibertér veszélyei, a csalások és adatlopások tartják vissza az embereket a kalózoldalak használatától.