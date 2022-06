Ukrajnai háború

Szerb elnök: óriási hisztéria alakult ki az orosz külügyminiszter tervezett látogatása körül

Sokaknak fejfájást okoz, hogy Szerbia nem minden csoportba akar beállni, ezért is okozott felháborodást, hogy Belgrád fogadná Szergej Lavrov orosz külügyminisztert - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a közszolgálati televízióban (RTS), hozzátéve, hogy rég nem tapasztalt akkora "hisztériát" Szerbia ellen, mint amely most alakult ki.



A szerb elnök az RTS hétfő esti híradójában kiemelte: nem lepődött meg azon, hogy az orosz külügyminiszter végül lemondta belgrádi útját, hiszen napok óta látszott, hogy bonyolult a helyzet, végül pedig Bulgária, Észak-Macedónia és Montenegró bejelentette, hogy nem engedi át a légterén a Szergej Lavrovot szállító gépet. Vucic azt mondta:, nem érte váratlanul, hogy elmaradt a látogatás, a kialakult légkörrel viszont nem elégedett. "El sem tudják képzelni, hány beszélgetést folytattunk, amelyben azt kérték Szerbiától, hogy tagadja meg az orosz külügyminisztertől a vendégszeretetet" - közölte a szerb államfő. Mint mondta: mivel Oroszország ellen nem tudnak semmit tenni, "Szerbián élik ki magukat" - húzta alá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy hétfőn több nyugati újságíró érkezett Szerbiába, mint bármikor korábban, csak azért, hogy beszámoljon a Vucic-Lavrov találkozóról, de voltaképpen azért, hogy orosz kapcsolatai miatt támadhassa Belgrádot.



Vucic szerint az ilyen lépéseket a Nyugat csak a Szerbiához hasonló kis országokkal szemben meri meglépni, nyilván nem fogják Törökországtól azt kérni, hogy mondja le Szergej Lavrov ankarai látogatását.



A szerb államfő emlékeztetett arra, hogy Belgrád is elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, de - mint mondta - történelmi és kulturális kapcsolatai, valamint a gazdasági érdekei miatt nem csatlakozhatott az Oroszország elleni szankciókhoz. Aleksandar Vucic ugyanakkor hangsúlyozta: Szerbia továbbra is az Európai Unió tagjává kíván válni. Hozzátette: nem számít azonban arra, hogy felgyorsulna a csatlakozási folyamat, és júniusban újabb fejezeteket nyitnának meg, éppen az Oroszországgal fenntartott kapcsolat miatt.