Nem tudni, mi lehet velük

Eltűnt egy brit újságíró és egy brazil szakértő az Amazonas vidékén

Az Amazonas távoli vidékén eltűnt egy brit újságíró és brazil őslakos szakértő társa, akiket megfenyegettek - közölték hétfőn a hatóságok és őslakos jogvédő csoportok.



Az 57 éves Dom Phillips szabadúszó újságírónak nyoma veszett, miközben Bruno Araujo Pereirával, az őslakosok jól ismert szakértőjével a Javari-völgyben végzett kutatást könyvének megírásához - jelentette a The Guardian című brit lap, amelynek Phillips rendszeresen tudósít. A két férfit vasárnap reggel óta nem látták.



Az Amazonas délnyugati részén, Perutól nem messze található Javari-völgy nagyon nehezen megközelíthető, és olyan törzseknek ad otthont, amelyek közül mintegy 20 teljesen elszigetelt. Ebben a régióban a bányászok, aranyásók vagy orvvadászok jelenléte miatt fokozott a fegyveres erőszak veszélye.



A terepet kiválóan ismerő őslakosok kezdeti kutatásai nem hoztak eredményt - közölte a Javari-völgy őslakos szervezeteinek szövetsége (Univaja) és az őslakosok emberi jogait megfigyelő központ (OPI).



Az ügyészség bejelentette, hogy a rendőrség a haditengerészet irányításával keresést indított megtalálásukra, miközben a két férfi eltűnése heves érzelmeket váltott ki Brazíliában és a közösségi oldalakon.



Az eltűnésük előtti héten a két férfi fenyegetéseket kapott - derült ki az Univaja és az OPI közleményéből. A tájékoztatás szerint a két férfi az Amazonas államban található Atalaia do Nortéból indult el, hogy interjúkat készítsenek a Funai, az őslakosok ügyeivel foglalkozó hivatal környékén élő lakosokkal. Péntek este érkeztek meg a térségbeli Jaburu-tóhoz. Vasárnap reggel visszaindultak, és meg kellett volna érkezniük Atalaia do Nortéba. Közben azonban megálltak Sao Rafael településen, ahol Bruno Pereira találkozót tervezett egy helyi vezetővel. Utoljára Sao Gabrielben látták őket, nem messze Sao Rafaeltől.



A Javari-völgyben lévő Funai-bázist az elmúlt években többször is megtámadták. Három éve, 2019-ben a térségben megölték a Funai egyik tisztviselőjét.