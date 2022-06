Zelenszkij a heves harcok sújtotta Donyec-medencében járt

Ukrajnai háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn virradóra látogatást tett a heves harcok sújtotta Donyec-medencei régiókban, Luhanszk és Donyeck megyékben, ahol felkereste az ukrán katonák frontvonal menti állásait is - közölte hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportál az államfő hivatalos honlapján megjelentetett közleményre hivatkozva.



Előtte a szomszédos délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyét kereste fel az elnök, ahol a tájékoztatás szerint a régió védelmi élvonalának hadműveleti helyzetével ismerkedett meg, valamint beszélt a katonákkal, állami kitüntetéseket és ajándékokat adott át nekik. A megyében meglátogatott egy szanatóriumot, ahol olyan ukrán lakosokat helyeztek el, akik Oroszország fegyveres agressziója miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat. A Donyeck megyei Mariupolból érkezett menekültek arra kérték az elnököt, hogy segítsen megoldani elveszett irataik pótlását és az ideiglenesen megszállt területeken elhunyt hozzátartozóik halotti anyakönyvi kivonatának kiállítását.



A közleményben arra nem tértek ki, hogy a Donyec-medencei frontvonalon pontosan mely pontokat kereste fel Zelenszkij.



Kirilo Budanov tábornok, az ukrán katonai hírszerzés főnöke eközben a súlyos harcok sújtotta Szeverodoneckben járt - hozta nyilvánosságra hivatala. A Luhanszk megyében most közigazgatási központként működő városban a hírszerzési főnök ellenőrizte az általa vezetett hírszerzési főigazgatóság szeverodonecki egységeinek munkáját. Budanov megismerkedett a front ezen szektorának hadműveleti helyzetével, és meghatározta a hírszerzési főigazgatóság egységeinek további lépéseit - áll a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményben. A hírszerzés megállapította, hogy "egyes területeken a tüzérségi eszközök szempontjából az orosz csapatok tízszeres erőfölényben vannak". Ennek ellenére az ukrán fegyveres erők mindent megtesznek, hogy kiszorítsák az oroszokat a városból.



Petro Kuzik, a nemzeti gárda egyik egységének parancsnoka eközben az ukrán Szabadság Rádió műsorában arról számolt be, hogy Szeverodoneckben szinte már házról házra folynak az utcai harcok. Szavai szerint az ukrán katonáknak állandó manővereket kell végrehajtaniuk. Azt mondta, a helyzet naponta többször is változik. Kijelentette, hogy az ukrán védelmi erőket mihamarabb meg kell erősíteni, különösen tüzérségi fegyverekre van nagy szükség az orosz hadsereg szüntelen támadásainak visszaverésére.

Szerhij Hajdaj Luhanszki kormányzó egy hétfői tévéműsorban úgyszintén nagyon dinamikusnak nevezte a szeverodonecki harcokat. Elmondta, hogy reggelre az ukrán katonák helyzete ismét romlott, az előző napon még sikerült a város felében visszavenniük az ellenőrzést. Most visszaszorultak a város ipari övezetébe, de ott tartják az állásaikat. Hajdaj megerősítette, hogy a városban a harci helyzet szinte "óráról órára" változik.



A kormányzó a Telegram üzenetküldő portálon beszámolt még arról, hogy az orosz csapatok ostromműveleteket hajtanak végre a régióban Bilohorivka és Mikolajivka települések ellen, Liszicsanszkra légicsapásokat mértek, a megye többi részét pedig a tüzérség támadja. Kitért arra, hogy Liszicsanszkban az orosz erők szétlőttek egy pékséget, amely még utolsóként sütött kenyeret a helyi lakosoknak. A pékségen kívül több kormányzati épület és két toronyház is megrongálódott. Privillja településen egy nő megsérült, kórháza szállították. Zolotéban 16 lakóház, Hirszkében három, Vrubivkában hat semmisült meg. Szeverodoneckben a folyamatos harcok miatt nem tudni, hány lakóépület dőlt eddig romba - tette hozzá.



Szerhij Bratcsuk, az odesszai katonai adminisztráció szóvivője közben arról számolt be, hogy a Fekete-tengeren több, szárnyasrakétákkal felszerelt orosz hajó is tartózkodik. Kijelentette, hogy változatlanul fennáll a veszélye az orosz desszantegységek partra szállásának a városban, noha készülődés egyelőre nem látható.



Az ukrán vezérkar napi helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy Fehéroroszországban, az ukrán határ mentén az orosz erők Iszkander-M rakétarendszereket, Pancir-SZ1 önjáró légvédelmi ágyúrendszereket, SZ-400-as légvédelmi rakétarendszereket, valamint hadműveleti-taktikai repülőgépeket állomásoztat.