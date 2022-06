Jog

Romániában a szüzességi vizsgálatok betiltását követelik civil szervezetek

Romániában a szüzességi vizsgálatok törvényen kívül helyezéséért indított társadalmi kampányt hétfőn a Nőkkel Szembeni Erőszak Megelőzéséért és Megfékezéséért hálózat (VIF) - közölte a News.ro hírportál.



A húsz civil szerzetet tömörítő szövetség internetes aláírásgyűjtési kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy Romániában az igazságügyi orvostani intézetek többségénél továbbra is a "kérésre" végzett szolgáltatások listáján szerepel az úgynevezett kétujjas, invazív eljárás, annak ellenére, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberi jogokat sértő, diszkriminatív, orvosi szempontból nem releváns, barbár eljárásként elítélte a szüzességi vizsgálatot.



A VIF azt követeli az egészségügyi és az igazságügyi minisztériumtól, hogy sürgősen kezdeményezzenek törvénymódosítást az igazságügyi orvostani intézetekben végzett szüzességi vizsgálat betiltása érdekében.



A DeNetestat# (nem vizsgálható) elnevezésű társadalmi kampányban Iulia Rugina filmrendező videója azt a megaláztatást és lelki traumát igyekszik tudatosítani, amelyet a vizsgálat elvégzése az erre (általában a szülők által) kényszerített, többnyire kiskorú áldozatok számára jelent.



A Dela0.ro oknyomozó portál által összegyűjtött adatok szerint Romániában hat regionális igazságügyi orvostani intézet működik. 2018 és 2021 között a bukaresti, marosvásárhelyi, kolozsvári, krajovai és jászvásári igazságügyi orvostani intézet 927 szüzességi vizsgálatot végzett. A temesvári intézettől nem kaptak összesítést. Az esetek 85 százalékában a "páciens" kiskorú volt.



A portál megkereste az orvostani intézetek 30 megyei kirendeltségét, és 25 olyan kirendeltséget talált, amelyeknél kérésre, 40-50 lejért (3200-4000 forint) elvégezhető a szüzességi vizsgálat. Kettő közülük - a Bihar és a Mehedinti megyei - arra is felhívta a figyelmet: "ha a kiskorú nem szűz", akkor erről értesíteniük kell a rendőrséget.



Öt megyei kirendeltség - a Fehér, Szeben, Arad, Krassó-Szörény és Hunyad megyei - azt válaszolta, hogy nem vállalják már a szüzességi vizsgálat elvégzését.