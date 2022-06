Nigéria

Terrortámadás egy katolikus templomban - több tucatnyi embert megöltek, a papot elrabolták

Több tucatnyian meghaltak egy katolikus templomban történt terrortámadásban Nigéria délnyugati részén vasárnap - közölték helyi tisztviselők.



A támadók az Ondo állambeli Owo városának Szent Ferenc katolikus templomát vették célba, amikor a hívők pünkösd vasárnapján összegyűltek - mondta Ogunmolasuyi Oluwole törvényhozó. A halottak között sok gyermek is volt.



Az elöljáró papot is elrabolták - tette hozzá AdelegbeTimileyin, Owo körzet képviselője a nigériai törvényhozás alsóházában. Úgy tudja, hogy legalább 50 embert megöltek, bár mások szerint sokkal többet.



A támadás helyszínén készült videókon a templom hívői vértócsákban feküdtek, miközben a körülöttük lévő emberek jajveszékeltek.



Muhammadu Buhari nigériai elnök egy közleményben azt írta, "Bármi történjék is, ez az ország soha nem fog engedni a gonosznak és a gyarló embereknek, a sötétség soha nem fogja legyőzni a fényt. Nigéria végül győzni fog".



Egyelőre nem tisztázott, hogy ki állt az egyház elleni támadás mögött. Míg Nigéria nagy része biztonsági problémákkal küzd, Ondo állam Nigéria egyik legbékésebb tagállamaként ismert. A térségben azonban a farmerek és a pásztorok közötti erőszakos konfliktus egyre inkább elharapódzik.



A nigériai biztonsági erők nem válaszoltak azonnal arra a kérdésre, hogy miképpen történt a támadás, vagy hogy vannak-e nyomok a gyanúsítottakról. Owo mintegy 345 kilométerre keletre fekszik az ország legnagyobb városától Lagostól.