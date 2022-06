Ukrajnai háború

Podoljak: Magyarország olaj-mézeskalácsra váltja az elhunyt ukrán gyerekek lelkeit

Az elmúlt időszakban több ukrán politikus is bírálta a magyar kormány döntéseit. Legutóbb az Ukrán Legfelsőbb Tanács elnöke, Ruszlan Sztefancsuk Facebook-bejegyzésben reagált Kövér László magyar házelnök HírTV-nek adott nyilatkozatára. Most Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója döntött úgy, hogy válaszol a magyar házelnök Ukrajnával kapcsolatos gondolataira - írja az Index.



Az ukrán házelnök után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója is reagált Kövér László HírtTV-nek adott interjújára. Mihajlo Podoljak Twitter-posztban fogalmazta meg, mit gondol arról, hogy a magyar házelnök szerint "az ukrán elnök magatartását az egész világ ámulattal és értetlenséggel figyeli".



Podoljak ukrán és magyar nyelven is közzétett bejegyzésében azt írja, "az európai család egyetlen problémás országa Magyarország, amely megakadályoz bármilyen reakciót Oroszország rémtetteire Ukrajnában". Szerinte "Budapestnek nem kellene kérkednie a kannibál álláspontjával, mivel az ilyen kijelentéseket nem díjazza a történelem".



"A kéziratok nem égnek el. Az orosz hóhérok ölnek, erőszakolnak és városokat pusztítanak el" - fogalmaz a tanácsadó, kiemelve, hogy eközben Zelenszkij a népéért küzd, Európa pedig segít neki és lőszereket ad a küzdelemhez.

Az európai család "egyetlen" problémás országa, #KövérLászló úr, Magyarország, amely megakadályoz bármilyen reakciót Oroszország rémtetteire Ukrajnában. A hivatalos Budapest ne kérkedjen kannibál álláspontjával. Az ilyen kijelentések nem díjazza a történelem. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

A tanácsadó végezetül azt írja, "Magyarország szándékosan olaj-mézeskalácsra váltja az elhunyt ukrán gyerekek lelkeit. Szégyen."



Utalva ezzel a magyar kormány kezdeti álláspontjára az Európai Unió hatodik, Oroszország ellen bevezetett szankciócsomagjával kapcsolatban.

Kövér László házelnök május 4-ei HírTV-nek adott interjúja heves válaszokat váltott ki számos ukrán politikusból. A magyar Országgyűlés vezetője a háborúról és a magyar-ukrán viszonyról is beszélt. Kiemelte: a magyaroknak újra és újra el kell mondaniuk, hogy kiállnak Ukrajna szuverenitása mellett, és egy olyan demokratikus jogállam felépítésében érdekeltek, amely a magyar kisebbség biztonságát és boldogulását is garantálja.



Emellett néhány olyan kijelentést is tett, amely felborzolta az ukrán kedélyeket. Arra, hogy mit gondol, a háború vége után kell-e attól tartani, hogy a Kárpátalján élők jogsérelmet szenvedhetnek annak fényében, hogy Volodimir Zelenszkij állandóan bírálja Magyarországot, azt válaszolta: "ami az ukrán elnök magatartását illeti, azt szerintem a világ ámulattal és értetlenséggel figyeli."



Ezt követően az Ukrán Legfelsőbb Tanács elnöke, Ruszlan Sztefancsuk Facebook-bejegyzésben reagált Kövér László nyilatkozatára. Szerinte nem országa elnökének kijelentéseit, hanem a magyar kormány döntéseit figyeli a világ értetlenséggel. Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója pedig Twitteren, magyar és ukrán nyelven bírálta a magyar vezetést.