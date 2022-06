Ukrajnai háború

Brit katonai hírszerzés: az orosz légi tevékenységnek korlátozott hatása van a hadműveletekre

Az orosz légierő tevékenységének korlátozott hatása van az ukrajnai hadműveletek menetére - áll a brit katonai hírszerzés szombaton ismertetett friss helyzetértékelésében.



A londoni védelmi minisztérium által közzétett elemzés szerint továbbra is erőteljes az orosz légi tevékenység az ukrajnai Donyec-medencében, ahol az orosz harci gépek precíziós és nem precíziós fegyvereket egyaránt bevetnek a csapásmérő akciókban.



Az a tény azonban, hogy Oroszország az ukrajnai háború első napjaiban nem tudta működésképtelenné tenni vagy megsemmisíteni az ukrán stratégiai légvédelmi rendszereket, korlátozta azt a képességét, hogy hadszíntéri légi támogatást nyújtson a szárazföldi műveleti egységeknek, és ez is hozzájárult a Kijev elleni előrenyomulás kudarcához - áll a brit katonai hírszerzés szombati elemzésében.



A helyzetértékelés szerint ennek következtében az orosz légi tevékenység jórészt mélységi csapásmérésekre korlátozódik, amelyeket levegőből és földről indított manőverező robotrepülőgépekkel hajtanak végre az ukrán erősítések és utánpótlási szállítmányok mozgásának akadályozására.



A brit katonai hírszerzés szerint ezek a csapásmérések azonban önmagukban nem gyakoroltak érdemi hatást a háború menetére, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy Oroszország precíziós vezérlésű rakétáinak állománya alaposan megcsappant e támadások következtében.



A műveleti hangsúly most átkerült a Donyec-medencére, ahol Oroszország erősíteni tudta az itt elért lassú előrenyomulás hadszíntéri légi támogatását, a légitámadásokat a tüzérség tömeges bevetésével kombinálva.



E kombináció az Oroszország által ebben a térségben mostanában elért hadszíntéri sikerek fő tényezője. A nem precíziós vezérlésű fegyverzet egyre nagyobb arányú bevetése ugyanakkor jelentős kiterjedésű rombolást okozott a Donyec-medence beépített térségeiben, és szinte biztos, hogy komoly járulékos károkkal járt, és veszteségeket okozott a civil lakosság körében is - áll a brit katonai hírszerzés szombaton ismertetett helyzetértékelésében.